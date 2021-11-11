Чт, 11.11.2021
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Линард Муциньш, председатель правления RAKUS

Польша винит Путина за кризис на границе. Что отвечает Москва?

ФОТО: BBC News

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник заявил, что президент России Владимир Путин несет ответственность за организацию миграционного кризиса на границе страны с Беларусью. В Москве назвали эти выпады безответственными и неприличными. Как развивается дискуссия?

Что сказал польский премьер

"[Белорусский президент Александр] Лукашенко является исполнителем последней атаки. Но у этой атаки есть заказчик, который находится в Москве. И этот заказчик - президент Путин", - сказал Моравецкий во время экстренного заседания в польском парламенте (цитата по Euronews).

Он охарактеризовал ситуацию на границе как часть усилий России по дестабилизации региона, который она контролировала в советское время.

"Безопасность нашей восточной границы грубо нарушается. Это первая подобная ситуация за 30 лет, когда мы можем сказать, что целостность наших границ подвергается испытанию", - сказал польский премьер-министр.

Ситуация на границе, где остаются сотни беженцев с Ближнего Востока, продолжает оставаться напряженной. Ночью было много попыток прорыва польско-белорусской границы, заявил утром министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Две большие группы нелегальных мигрантов в итоге смогли попасть в Польшу. Все прорвавшиеся были задержаны, сообщил Блащак.

В среду польские пограничники заявили, что гражданин России задержан за пособничество нелегальной миграции из Беларуси. Кроме него задержаны гражданин Швеции и гражданин Литвы.

Что заявила в ответ Москва

В Москве обвинения в свой адрес - и в адрес Лукашенко - считают неуместными.

В среду премьеру Моравецкому ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", - сказал представитель Кремля.

На польско-белорусскую границу надвигается гуманитарная катастрофа, а Европа отступает от декларируемых ею идеалов гуманизма, упрекнул польские власти Песков.

"Речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и отрыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространство ЕС, они даже не хотят оставаться и в Польше, говорят они", - напомнил он.

Ранее такие заявления беженцев цитировали российские информационные агентства. В среду РИА Новости выпустило интервью с одним из тех, кто пытается преодолеть польскую границу.

"Мы не собираемся возвращаться в Ирак - это 100, 200%. Мы останемся здесь. Или мы умрем, или они откроют границу, - заявил беженец. - У них два варианта. Первый - открыть границу, и мы уйдем. Второй - мы остаемся здесь, неважно, если у нас закончится еда, вода, будет холодно. Мы умрем, но никуда не уйдем".

Еще Песков назвал "попыткой удушения" Беларуси возможное решение о закрытии белорусско-польской границы.

Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос, планирует ли Россия какое либо военное усиление в связи с ситуацией на белорусской границе. По его словам, сейчас рисков для России нет, на белорусско-польской границе "принимаются необходимые меры", а белорусские миграционные власти занимают "очень ответственную позицию".

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил, что власти Польши и соседней Литвы не обращались к Москве с просьбой о посредничестве: "Ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом относительно возможного посредничества и какого-то иного участия в этих дискуссиях. Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются".

Лавров не скупился на выражения, критикуя Варшаву и Вильнюс, которые, по его словам, "наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну".

А пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и вовсе заявила, что в миграционном кризисе отчасти виноваты лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

При чем тут Гуайдо и Тихановская?

"Они заявляли буквально схожие вещи - что они не могут больше находиться на территории своей страны, что они считают себя временно перемещенными людьми или беженцами, находящимися в изгнании. Что они ищут защиты, протекции, помощи", - объяснила свою логику Захарова (ее выступление в YouTube-канале "Соловьев Live" цитирует "МК").

"Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации", - ответила она на заявление польского премьера об ответственности Путина за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Что касается Лукашенко, то он по-прежнему отвергает обвинения в том, что с помощью мигрантов ведет гибридную войну с Западом, не признавшим его победу на президентских выборах в 2020 году.

"Да, сейчас они нашли "дыру" в Беларуси, - объяснил он поведение мигрантов, выступая в среду. - Хотят через Беларусь попасть [в Европу]. Они к нам приезжают, прилетают абсолютно законно. Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств".

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с Путиным и попросила его оказать давление на Минск в связи с ситуацией с беженцами на белорусской границе, сообщил в среду представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель в разговоре с Путиным сказала, что "инструментализация мигрантов" в Беларуси бесчеловечна и неприемлема, пишет Рейтер. Кремль в свою очередь сообщает, что Путин "предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском".


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