Польша винит Путина за кризис на границе. Что отвечает Москва?

Что заявила в ответ Москва

В Москве обвинения в свой адрес - и в адрес Лукашенко - считают неуместными.

В среду премьеру Моравецкому ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", - сказал представитель Кремля.

На польско-белорусскую границу надвигается гуманитарная катастрофа, а Европа отступает от декларируемых ею идеалов гуманизма, упрекнул польские власти Песков.

"Речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и отрыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространство ЕС, они даже не хотят оставаться и в Польше, говорят они", - напомнил он.

Ранее такие заявления беженцев цитировали российские информационные агентства. В среду РИА Новости выпустило интервью с одним из тех, кто пытается преодолеть польскую границу.

"Мы не собираемся возвращаться в Ирак - это 100, 200%. Мы останемся здесь. Или мы умрем, или они откроют границу, - заявил беженец. - У них два варианта. Первый - открыть границу, и мы уйдем. Второй - мы остаемся здесь, неважно, если у нас закончится еда, вода, будет холодно. Мы умрем, но никуда не уйдем".

Еще Песков назвал "попыткой удушения" Беларуси возможное решение о закрытии белорусско-польской границы.

Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос, планирует ли Россия какое либо военное усиление в связи с ситуацией на белорусской границе. По его словам, сейчас рисков для России нет, на белорусско-польской границе "принимаются необходимые меры", а белорусские миграционные власти занимают "очень ответственную позицию".

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил, что власти Польши и соседней Литвы не обращались к Москве с просьбой о посредничестве: "Ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом относительно возможного посредничества и какого-то иного участия в этих дискуссиях. Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются".

Лавров не скупился на выражения, критикуя Варшаву и Вильнюс, которые, по его словам, "наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну".

А пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и вовсе заявила, что в миграционном кризисе отчасти виноваты лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

При чем тут Гуайдо и Тихановская?