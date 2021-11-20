"Так жить нельзя!". Бывший вратарь сборной России объявил о разводе

"Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…", - написал Малафеев в своём Instagram.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы находятся в браке с 2012 года. Бывший вратарь стал встречаться с ней через несколько месяцев после гибели своей первой жены Марины Безбородовой в автомобильной аварии. От первого брака у Малафеева остались двое детей: дочь Ксения и сын Максим. Также у пары есть совместный сын Алекс.

В марте прошлого года дочь Вячеслава Малафеева оказалась в центре скандальной истории. Ксению подозревали в сбыте наркотиков и спустя время против неё было возбуждено уголовное дело. 18-летняя дочь известного вратаря смогла избежать реального срока по уголовному делу. Суд принял в расчёт возраст девушки и вынес довольно гуманный приговор - четыре года условно.

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах в браке Вячеслава и Екатерины Малафеевых. "У нас с Катей был непростой год. Отношения раскачивались, были взаимные придирки, бросались кольцами и не раз говорили о разводе. Даже сейчас мы не носим кольца, решили, что не в них счастье", - писал Малафеев в сентябре.