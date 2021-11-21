Две смерти за три дня. Словацкий хоккейный клуб принял решение распустить команду

Борис Садецки

О событиях рокового матча с командой "Дорнбирн" и том, что случилось после, рассказал нападающий команды Марк-Оливье Руа в интервью канадскому изданию La presse. "Оставалось шесть секунд, у ворот завязалась стычка. Я увидел, как Борис падает на колени. Прозвучала сирена, я подъехал к нему, и он сказал: "Что-то мне нехорошо, Марко". Затем он упал. По глазам было понятно, что он без сознания".

Садецки забрала бригада медиков скорой помощи, а команда отправилась в раздевалку. Матч в итоге был отменен, а "Кэпиталз" уехали в Братиславу. Им сказали, что их коллегу на двое суток поместили в кому - чтобы восстановиться. 3 ноября пришли новости, что Борис скончался.

"Мы были очень дружной командой, видели друг друга чаще, чем свои семьи. Не думал, что придётся столкнуться с таким в карьере".

Душан Пашек-младший

Члены команды собрались, чтобы обсудить, как почтить память Садецки. На встрече отсутствовал только один человек - Душан Пашек. Он не отвечал на звонки и сообщения. На следующий день команда узнала ещё одну чудовищную новость - Пашек покончил с собой.

"У него всё было - машины, квартира. Только семьи не было. Душана знала вся Словакия, он тут хоккейная легенда, и его отца все прекрасно знали", - рассказал Руа.

Причина смерти Садецки - проблемы с сердцем, сообщила его семья: "Выяснилось, что в день матча в сердце Бориса шёл воспалительный процесс. Борис думал, что он готов играть, но это воспаление, вероятно, и вызвало остановку сердца прямо во время матча".

Всплыли подробности и смерти Душана Пашека. Как выяснилось, дело не в одиночестве, а в том, что гендиректор не смог простить себе смерти игрока и посчитал себя главным виновником трагедии. Садецки перед началом сезона жаловался Пашеку на плохое самочувствие, но менеджер не придал тому серьезного значения.

"В предсмертной записке он назвал себя виновным в смерти игрока. Садецки сообщил Пашеку, что не чувствует себя на 100%, и спросил, не стоит ли ему пройти дополнительные обследования, из-за чего он некоторое время не смог бы помогать команде, но Пашек сказал ему играть. Здоровье Бориса так и не проверили. Знакомые, общавшиеся с Пашеком, подтвердили, что после трагедии он курил одну сигарету за другой - множество окурков было и на месте самоубийства", -указали в полиции.

Конец "Братислава Кэпиталз"?

2 ноября команда сыграла в последний раз, менее, чем через неделю клуб объявил о решении сняться с чемпионата. Президент и владелец клуба Иво Дуркович объявил об этом игрокам на собрании.

"Иво сравнил эту трагедию с авиакатастрофой в России. У нас погибло не так много людей, но две смерти - тоже трагедия",

- рассказал Руа.

Игроки бывшей команды постепенно разъезжаются по другим клубам Европы. 10 человек уже сделали свой выбор: Руа перешёл в "СайПу" в Финляндии, вратарь Коннор Лакуве - в "КалПу", Николай Жердев - в "Мерано" в Италии, нападающий Джейми Арниэль - в "Попрад", защитник Самуэль Ферета - в словацкий "Нове Замки".

Позднее команду покинули нападающие Роман Фаит и Давид Бук ("Дукла Михаловце") и защитник Войтех Зеленак ("Дукла Йиглава"), в "Дукла Тренчин" уехали защитник Мартин Хован и нападающий Денис Гудес.