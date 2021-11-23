FIFA объявила претендентов на премию лучшему игроку года

В список кандидатов на премию The Best в 2021 году попали: Карим Бензема ("Реал"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба - "Челси"), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все - "ПСЖ"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) и Роберт Левандовски ("Бавария"), который был признан лучшим по итогам 2020 года.

На звание лучшего голкипера претендуют Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ"), Эдуард Менди ("Челси"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Каспер Шмейхель ("Лестер").

Претендентами на звание лучшего тренера стали Антонио Конте ("Интер"/"Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").

FIFA также вручит премию имени Ференца Пушкаша автору самого красивого гола по итогам года. Имена претендентов на неё будут объявлены позже.