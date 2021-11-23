FIFA объявила претендентов на премию лучшему игроку года
Международная федерация футбола (FIFA) объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Международная федерация футбола (FIFA) объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.
В список кандидатов на премию The Best в 2021 году попали: Карим Бензема ("Реал"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба - "Челси"), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все - "ПСЖ"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) и Роберт Левандовски ("Бавария"), который был признан лучшим по итогам 2020 года.
На звание лучшего голкипера претендуют Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ"), Эдуард Менди ("Челси"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Каспер Шмейхель ("Лестер").
Претендентами на звание лучшего тренера стали Антонио Конте ("Интер"/"Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").
FIFA также вручит премию имени Ференца Пушкаша автору самого красивого гола по итогам года. Имена претендентов на неё будут объявлены позже.
Голосование по наградам FIFA продлится до 10 декабря. В начале января каждый список соискателей награды сократится до 3 человек, а победители будут объявлены на онлайн-церемонии 17 января 2022 года.