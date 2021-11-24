ЦСУ: В волости Балвского края охват вакцинацией среди нелатышей увеличился на 250%

ЦСУ собрало данные о лицах, которые завершили вакцинацию к 17 ноября и получат статус полностью вакцинированного с 1 декабря.

Количество вакцинированных от Covid-19 за месяц увеличилось вдвое в Пиедруйской волости Краславского края, Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края и Рунденской волости Лудзенского края.

Охват вакцинацией в конце ноября в этих волостях составляет 57%, 43% и 50% соответственно.

Также среди волостей, где значительно увеличилось число вакцинированных от Covid-19, есть и другие латгальские волости - Андзельская, Свариньская, Константиновская и Берзиньская волости в Краславском крае, Соколкская, Силмалская, Аудриньская и Кантиниекская в Резекненском крае.

В других волостях Латвии рост составил менее 70%.

В Гарсенской волости Екабпилсского края охват вакцинацией за месяц вырос только на 8,6%. При этом общий охват в этой волости на конец ноября достигает 76%, что является самым высоким показателем среди волостей и превышает средний показатель по Латвии.

Если оценивать вакцинацию только нелатышей, то наиболее активными были жители Кришьяньской волости Балвского края, где охват увеличился на 250%. В настоящее время в волости от Covid-19 вакцинированы 70% нелатышей.