ЦСУ: В волости Балвского края охват вакцинацией среди нелатышей увеличился на 250%
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в прошлом месяце охват вакцинацией от Covid-19 в трех волостях Латгале увеличился вдвое.
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в прошлом месяце охват вакцинацией от Covid-19 в трех волостях Латгале увеличился вдвое.
ЦСУ собрало данные о лицах, которые завершили вакцинацию к 17 ноября и получат статус полностью вакцинированного с 1 декабря.
Количество вакцинированных от Covid-19 за месяц увеличилось вдвое в Пиедруйской волости Краславского края, Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края и Рунденской волости Лудзенского края.
Также среди волостей, где значительно увеличилось число вакцинированных от Covid-19, есть и другие латгальские волости - Андзельская, Свариньская, Константиновская и Берзиньская волости в Краславском крае, Соколкская, Силмалская, Аудриньская и Кантиниекская в Резекненском крае.
В других волостях Латвии рост составил менее 70%.
В Гарсенской волости Екабпилсского края охват вакцинацией за месяц вырос только на 8,6%. При этом общий охват в этой волости на конец ноября достигает 76%, что является самым высоким показателем среди волостей и превышает средний показатель по Латвии.
Если оценивать вакцинацию только нелатышей, то наиболее активными были жители Кришьяньской волости Балвского края, где охват увеличился на 250%. В настоящее время в волости от Covid-19 вакцинированы 70% нелатышей.
Почти столь же активны нелатыши из Эдольской волости Кулдигского района, где охват вырос на 233% и теперь составляет половину всего населения волости.