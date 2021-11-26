Любовь Федерико Кьезы, из-за которой футболист не хочет уезжать из Италии

Этим летом на чемпионате Европы по футболу Федерико Кьеза был одним из лидеров итальянской сборной, которая завоевала титул. Казалось бы, игрок на подъёме и должен продолжить восхождение осенью, но на клубном уровне у Кьезы не всё так гладко, как хотелось бы.

В настоящий момент туринский "Ювентус" в турнирной таблице чемпионата Италии занимает неприлично низкое для себя восьмое место, рискуя не попасть в еврокубковую зону.

В Лиге чемпионов у команды дела обстоят чуть лучше и туринцы уже гарантировали себе выход из группы, правда, на этой неделе "Ювентус" потерпел самое крупное поражение за последние 17 лет, уступив на выезде лондонскому "Челси" со счётом 0:4. Последний раз "Ювентус" проигрывал с разницей в четыре мяча в феврале 2004 года "Роме" (0:4) в Серии А.

25-летний Кьеза давным-давно привлёк к себе внимание европейских грандов, но сын известного в прошлом итальянского футболиста Энрико Кьезы не хочет покидать родную страну. И дело тут вовсе не в патриотизме, а в любви к девушке по имени Бенедетта.

Федерико объявил об отношениях с Бенедеттой в июне 2019 года, когда он ещё играл за "Фиорентину". Брюнетка родом из Флоренции, и она совсем не похожа на типичную девушку футболиста.

О Бенедетте мало что известно. Исследуя соцсети Федерико и Бенедетты, можно заметить, что совместные фотографии чаще публикует футболист, а не его избранница. А ещё можно сделать вывод, что одной из её лучших подруг является пассия защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта Аннеки Моленар.