Любовь Федерико Кьезы, из-за которой футболист не хочет уезжать из Италии
Героиней сегодняшней рубрики Instagram недели стала Бенедетта Куагли - любовь нападающего Федерико Кьезы, которая совсем не похожа на типичную девушку футболиста.
Героиней сегодняшней рубрики Instagram недели стала Бенедетта Куагли - любовь нападающего Федерико Кьезы, которая совсем не похожа на типичную девушку футболиста.
Этим летом на чемпионате Европы по футболу Федерико Кьеза был одним из лидеров итальянской сборной, которая завоевала титул. Казалось бы, игрок на подъёме и должен продолжить восхождение осенью, но на клубном уровне у Кьезы не всё так гладко, как хотелось бы.
В настоящий момент туринский "Ювентус" в турнирной таблице чемпионата Италии занимает неприлично низкое для себя восьмое место, рискуя не попасть в еврокубковую зону.
В Лиге чемпионов у команды дела обстоят чуть лучше и туринцы уже гарантировали себе выход из группы, правда, на этой неделе "Ювентус" потерпел самое крупное поражение за последние 17 лет, уступив на выезде лондонскому "Челси" со счётом 0:4. Последний раз "Ювентус" проигрывал с разницей в четыре мяча в феврале 2004 года "Роме" (0:4) в Серии А.
25-летний Кьеза давным-давно привлёк к себе внимание европейских грандов, но сын известного в прошлом итальянского футболиста Энрико Кьезы не хочет покидать родную страну. И дело тут вовсе не в патриотизме, а в любви к девушке по имени Бенедетта.
Федерико объявил об отношениях с Бенедеттой в июне 2019 года, когда он ещё играл за "Фиорентину". Брюнетка родом из Флоренции, и она совсем не похожа на типичную девушку футболиста.
О Бенедетте мало что известно. Исследуя соцсети Федерико и Бенедетты, можно заметить, что совместные фотографии чаще публикует футболист, а не его избранница. А ещё можно сделать вывод, что одной из её лучших подруг является пассия защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта Аннеки Моленар.
У Бенедетты достаточно целомудренный Instagram, в котором всего 195 фотографий. Среди них невозможно найти фото откровенного характера или даже в купальнике, чему наверняка очень рад нападающий "Ювентуса".