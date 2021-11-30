Жоржиньо жил в монастыре на 20 евро в неделю, а 14 лет спустя вошёл в тройку лучших игроков мира

Вчера состоялась церемония вручения "Золотого мяча", где главная награда досталась Лионелю Месси. Пока все обсуждали несправедливый исход премии и "отобранную" у поляка Роберта Левандовски награду, в тень ушёл ещё один футболист, который заслуживал эту награду больше, чем раскрученный аргентинец.
Этим летом Жоржиньо считался одним из главных фаворитов на соискание премии "Золотой мяч". В мае 29-летний футболист вместе с "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, в июне и июле был одним из ключевых игроков сборной Италии на победном для неё чемпионате Европы, а в августе добавил в свою копилку трофеев Суперкубок УЕФА.
Жоржиньо вместе с Эмерсоном стали первыми футболистами в истории, которые в одном году стали победителями Лиги чемпионов, чемпионата Европы и Суперкубка УЕФА.
Именно тогда очень многие начали поговаривать о том, что Жоржиньо как никто другой достоин получить награду. Так бы и произошло, если бы "Золотой мяч" вручали в конце августа. Так бы и произошло, если бы "Золотой мяч" несколько лет назад не начал жить по законам шоу-бизнеса.
"Золотой мяч" - ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Считается одной из самых престижных индивидуальных наград для футболиста.
"2021 год получился невероятным для меня, я бы даже сказал, сюрреалистичным. У меня нет навязчивой идеи насчёт "Золотого мяча". Мне больше нравится концентрироваться на настоящем, хотя, конечно, получить "Золотой мяч" - мечта", - говорил Жоржиньо в интервью Calciomercato в ноябре.
Бразильский итальянец, конечно же, попал в список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. Вчера на церемонии выяснилось, что Жоржиньо занял итоговое третье место, уступив лишь Месси и Левандовски.
В чём причина? France Football давно критикуют за то, что награда достаётся не лучшему игроку года, а самому популярному, самому коммерчески выгодному. Тому, чьи футболки чаще остальных скупают в магазинах, и тому, кто собирает больше лайков под фотографиями.
Поклонники Месси наверняка не в восторге, читая эти строчки, но давайте будем честны. В этом году Лионель не заслужил "Золотой мяч". Кажется, что аргентинец не заслужил даже быть в тройке лучших. Но с другой стороны - какая разница, кому досталась эта награда? Ни Жоржиньо, ни Левандовски от этого хуже не стали, как и Месси не стал лучше.
Возможно, Жоржиньо не смог убедить французское издание из-за второй половины года, когда случилось несколько невыразительных выступлений самого футболиста и его сборной, которая сенсационно не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Теперь итальянцам предстоят нервные стыковые матчи в марте будущего года.
Жоржиньо - это не только высококлассный футболист, но и человек с интересной биографией, по мотивам которой, возможно, когда-нибудь снимут фильм.
До переезда в Италию, которая впоследствии стала его второй родиной, футболист какое-то время пожил в академии. Она находилась в 180 км от его дома. Это было не самое лёгкое время. Проблема не только в разлуке с мамой. Как позже признавался футболист, условия проживания были ужасными - из окон сквозило, одну и ту же еду могли давать три дня подряд, а зимой в душе не было горячей воды.
Однажды к нему приехала мама, которая, увидев в насколько ужасных условиях живёт её сын, тут же заявила: "Собирайся, мы уезжаем". Будущая звезда футбола ответил, что никуда не поедет и не собирается сдаваться из-за грязной ванной. В конце разговора Жоржиньо сказал маме, что если она заставит его уехать и он не станет футболистом, то будет винить её всю жизнь.
Это испытание было первым шагом на пути к успеху. Тогда никто даже в самых смелых фантазиях не мог предположить, что через 14 лет Жоржиньо выиграет чемпионат Европы и Лигу чемпионов, что он станет топ-игроком, а в сборной его будут называть "профессор".
В Twitter "Челси" есть видео, где мама Жоржиньо заходит в фан-шоп, видит футболку с именем сына и едва сдерживает слёзы. Трогательнее не придумаешь.
В 2007 году Жоржиньо добился возможности уехать в Верону. Тогда 15-летний мальчишка не знал, что уезжает из родной Бразилии навсегда. Он с ходу впечатлил игрой, и его решили оставить, хотя у клуба были очень большие проблемы с бюджетом.
Жоржиньо практически без денег выживал в старинном монастыре. Дело в том, что "Верона" не могла позволить себе содержать молодых футболистов на клубной базе, поэтому их пристроили в монастырь.
"Мы вшестером ютились в маленькой комнатке полтора года, нам платили 20 евро в неделю. Люди там всегда относились к нам уважительно. Они заботились о нас, еда была восхитительной", - приводит слова Жоржиньо Sport24.
Он тратил деньги по минимуму: 5 евро закидывал на счёт телефона, на средства для гигиены могло уйти около 15 евро, остальное - на интернет, чтобы поддерживать связь с семьёй.
В "Вероне" у Жоржиньо случился надлом, и он решил, что с футболом покончено. Будущий футболист "Челси" звонил маме и умолял позволить вернуться, потому что был сыт ужасными условиями. Мама запретила сыну возвращаться, аргументируя это тем, что он через многое прошёл, уже тренируется с основной командой и сдаться сейчас - это не лучшая идея.
Сын с матерью проговорили почти час, и в итоге парень решил остаться. Как оказалось позже - мама была права.
Именно в "Вероне" Жоржиньо впервые пересёкся с Маурицио Сарри, который проработал в клубе короткое время, но успел отметить талант бразильского мальчишки. Шесть лет спустя Сарри решил забрать его в "Наполи", а когда в 2018 году его пригласили в "Челси", следом за ним в Лондон отправился и Жоржиньо.
Похоже, большую привязанность, чем к Жоржиньо, Сарри испытывает только к сигаретам:
"Очень изысканный игрок, не все могут его понять. Нужно просто весь матч наблюдать только за ним", - сказал этим летом бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри.
В системе "Вероны" Жоржиньо провёл три года, после чего отправился в аренду в клуб из четвёртого дивизиона "Самбонифацезе". Летом 2011 года он вернулся в "Верону", а через год его команда завоевала путёвку в Серию А.
Став одним из лучших игроков "Вероны", в январе 2014 года Жоржиньо отправился в "Наполи", который выложил за бразильского итальянца 10 миллионов евро. В новой команде он также не затерялся, став одним из лучших плеймейкеров Серии А. Неудивительно, что Сарри забрал Жоржиньо с собой в "Челси".
Маурицио Сарри, наверное, главный тренер в карьере Жоржиньо. Эден Азар рассказывал, что в раздевалке "Челси" Жоржиньо иронично называли сыном Сарри.
Будет ли возможность у Жоржиньо завоевать "Золотой мяч" в ближайшие годы? Скорее всего, нет.
С одной стороны, он один из ключевых игроков "Челси" и сборной Италии, который снабжает своих партнёров по команде пасами в развитие. Кроме того, Жоржиньо потрясающе надёжен и обеспечивает баланс между обороной и атакой.
С другой стороны, это игрок слишком глубокой позиции и недостаточно запоминающийся в плане имиджа. Такому "теневому лидеру" очень сложно соперничать с куда более раскрученными Месси, Роналду или даже Левандовски, который забивает, забивает, забивает...
"Если бы я получил "Золотой мяч", это бы доказало, что во внимание принимаются не только голы", - говорил Жоржиньо Globo Esporte, наивно веря в свои слова.
Что мы имеем? Жоржиньо - идеальный игрок для футбольных аналитиков, как никто другой понимающих игру. Но он недостаточно яркий для индивидуальной награды. Пожалуй, можно уверенно сказать, что "Золотой мяч" так и останется мечтой для игрока "Челси".
Обидно, но расстраиваться по этому поводу не стоит. Хави, Андрес Иньеста, Уэсли Снейдер, Франк Рибери, Стивен Джеррард и многие-многие другие так и не получили вожделенную награду, хотя каждый из них был более чем достоин. Жоржиньо пополнил этот список. Согласитесь, не самая плохая компания.