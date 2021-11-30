Жоржиньо жил в монастыре на 20 евро в неделю, а 14 лет спустя вошёл в тройку лучших игроков мира

Бразильский итальянец, конечно же, попал в список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. Вчера на церемонии выяснилось, что Жоржиньо занял итоговое третье место, уступив лишь Месси и Левандовски.

В чём причина? France Football давно критикуют за то, что награда достаётся не лучшему игроку года, а самому популярному, самому коммерчески выгодному. Тому, чьи футболки чаще остальных скупают в магазинах, и тому, кто собирает больше лайков под фотографиями.

Поклонники Месси наверняка не в восторге, читая эти строчки, но давайте будем честны. В этом году Лионель не заслужил "Золотой мяч". Кажется, что аргентинец не заслужил даже быть в тройке лучших. Но с другой стороны - какая разница, кому досталась эта награда? Ни Жоржиньо, ни Левандовски от этого хуже не стали, как и Месси не стал лучше.

Возможно, Жоржиньо не смог убедить французское издание из-за второй половины года, когда случилось несколько невыразительных выступлений самого футболиста и его сборной, которая сенсационно не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Теперь итальянцам предстоят нервные стыковые матчи в марте будущего года.

Жоржиньо - это не только высококлассный футболист, но и человек с интересной биографией, по мотивам которой, возможно, когда-нибудь снимут фильм.

До переезда в Италию, которая впоследствии стала его второй родиной, футболист какое-то время пожил в академии. Она находилась в 180 км от его дома. Это было не самое лёгкое время. Проблема не только в разлуке с мамой. Как позже признавался футболист, условия проживания были ужасными - из окон сквозило, одну и ту же еду могли давать три дня подряд, а зимой в душе не было горячей воды.

Однажды к нему приехала мама, которая, увидев в насколько ужасных условиях живёт её сын, тут же заявила: "Собирайся, мы уезжаем". Будущая звезда футбола ответил, что никуда не поедет и не собирается сдаваться из-за грязной ванной. В конце разговора Жоржиньо сказал маме, что если она заставит его уехать и он не станет футболистом, то будет винить её всю жизнь.

Это испытание было первым шагом на пути к успеху. Тогда никто даже в самых смелых фантазиях не мог предположить, что через 14 лет Жоржиньо выиграет чемпионат Европы и Лигу чемпионов, что он станет топ-игроком, а в сборной его будут называть "профессор".

В Twitter "Челси" есть видео, где мама Жоржиньо заходит в фан-шоп, видит футболку с именем сына и едва сдерживает слёзы. Трогательнее не придумаешь.