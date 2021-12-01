Первый канал снял новое шоу без соблюдения авторских прав

Компания Banijay Group, которая является владельцем формата шоу "Две звезды", направила гендиректору Первого канала Константину Эрнсту письмо.

Поводом для претензий стало шоу "Две звезды. Отцы и дети", которое вышло в эфир 21 ноября. Концепция передачи - звезды российской эстрады выступают со своими детьми. Среди участников Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, Михаил и Эммануэль Турецкие, солист группы "Сябры" Анатолий Ярмоленко и его дочь Алеся, Александр Малинин и его сын Никита, Сергей Трофимов и его дочь Лиза, Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал и его сын Артем, Таисия Повалий и ее сын Денис. Ведущие проекта - Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.

Как сообщается в письме, ни сама Banijay Group, ни владелец исключительной лицензии на производство форматов группы на территории России – "ВайТ медиа" (работает под брендом WeiT Media) – не давали Первому каналу разрешения на использование в шестом сезоне формата передачи "Две звезды" и не получали от канала соответствующий платеж.

Первый канал пока публично не отреагировал на письмо. В Banijay отказались от комментариев. Генеральный продюсер WeiT Media Юлия Сумачева подтвердила факт направления письма, но от дальнейших комментариев отказалась.

Опрошенные "Ведомостями" специалисты отметили, что, по их мнению, доказать нарушение авторских прав Banijay Group будет "довольно сложно", потому что в России идеи и концепции авторским правом не охраняются.