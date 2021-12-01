Чемпион Латвии в составе РФШ Роберт Савалниекс сменил клуб

"Большая радость вернуться в Лиепаю. Я сам из Валимеры, но Лиепая - это мой второй дом и я готов к новым вызовам. Знаю большую часть команды и руководство клуба. Я очень рад вернуться, но больше всего этому рада моя семья", - цитирует футболиста клуб.

Oficiāli : FK Liepāja sastāvam pievienojas Roberts Savaļnieks! Esi sveicināts atpakaļ Robčik! #fkliepaja pic.twitter.com/qZ0BKZSSA5 — FK Liepāja (@LiepajaFK) December 1, 2021

28-летний футболист последние пять сезонов провёл в составе РФШ, став в 2021 году чемпионом Латвии и обладателем Кубка Латвии.

Савалниекс является воспитанником лиепайского "Металлурга", за который выступал с 2009 по 2014 год. В январе 2014 года латвийский футболист перешёл в польскую "Ягеллонию", но провёл за клуб всего три матча.

После этого футболист вернулся в "Лиепаю", за которую сыграл 22 матча и забил 3 гола, став в 2015 году чемпионом Латвии. 2016-й год Савалниекс на правах аренды провёл в "Риге", а через год подписал контракт с РФШ.