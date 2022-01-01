Льготы, налоги и микропредприятия: какие изменения готовит 2022 год?

Самозанятые, чей ежемесячный доход ниже установленной Кабмином минимальной зарплаты, раз в три месяца должны будут вносить обязательные взносы на пенсионное страхование в размере 10 процентов от дохода. Самозанятые, чей доход достигает или превышает минимальную зарплату, вносят обязательные взносы как минимум от минимальной месячной зарплаты и 10 процентов от разницы между вышеуказанным объектом и фактическим доходом на страхование пенсии.

Если обязательные взносы самозанятого за календарный год будут платиться от меньшего дохода, чем 12 минимальных зарплат, он должен будет уплатить минимальные взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 10 процентов от дохода (налогоплательщик микропредприятий - от оборота) и от разницы объекта минимальных обязательных взносов.

Если самозанятый, не являющийся работником, прогнозирует, что его доход за квартал не достигнет минимального размера объекта обязательных взносов, он должен будет предоставить в СГД отчет о планируемом доходе в следующем квартале до 17 числа следующего месяца четверти, одновременно с регистрацией хозяйственной деятельности или в течение 15 дней после утраты статуса работника. Самозанятый до 17 января может подать в СГД подтверждение о планируемых доходах за календарный год. Если самозанятый не предоставил подтверждение, Агентство государственного социального страхования (VSAA) рассчитает для него минимальные обязательные взносы. Если самозанятый представил подтверждение, он вносит обязательные взносы из фактического дохода.

Самозанятые обязаны вносить минимальные обязательные взносы за предыдущий календарный год до 23 июня каждого года.

До 1 февраля 2022 года самозанятый имеет право уточнить отчет об объекте обязательных отчислений, отчислений с доходов сельскохозяйственного производства или от интеллектуальной собственности за период с 1 июля по 30 сентября 2021 года.

Запрос о перерасчете государственной пенсии за счет дополнения страховых взносов после назначения пенсии (перерасчета) человек сможет отправить также по почте или подать через уполномоченное лицо.

Семейные пособия

Вступает в силу реформа государственного семейного пособия, изменяющая его размер и условия предоставления, и одновременно отменяя отдельную надбавку за воспитание двух и более детей. На одного ребенка от одного до 20 лет семья будет получать 25 евро в месяц, двух детей - 100 евро (по 50 евро на каждого), на трех - 225 евро (75 евро на каждого). На четырех и более детей пособие будет составлять 100 евро в месяц на каждого ребенка.

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Увеличится размер пособия по опеке ребенка. Пособие опекуну не уменьшается на размер семейного пособия, пенсии по случаю потери кормильца, страхового возмещения по случаю потери кормильца и пособия по социальному обеспечению по случаю потери кормильца.

Государство будет оплачивать консультации соцработника, предоставляемые центром поддержки по уходу на дому для приемных родителей и опекунов.