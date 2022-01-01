Льготы, налоги и микропредприятия: какие изменения готовит 2022 год?

К примеру, квартальный оборот составляет 1090 евро, налог - 272,50 евро.
MUN включает как социальные отчисления, так и подоходный налог. 80% налога на микропредприятия направляется на обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI), 20% - на подоходный налог с населения.
Согласно Закону о государственном социальном страховании, плательщик MUN является самозанятым, и его взносы включают страхование материнства, отцовства и болезни, родителей, здоровья, инвалидности и пенсионное страхование.
В декларации MUN указывается только оборот или выручка.
Декларацию по MUN нужно подавать за квартал до 15 числа последующего месяца. Налог необходимо уплатить до 23 числа того же месяца.
Минимальные взносы - для самозанятых в обоих режимах
С 1 июля 2021 года были установлены минимальные социальные отчисления, применяемые и к самозанятым в рамках общего налогового режима, и к плательщикам MUN.
Минимальные взносы, если за четверть не были внесены взносы от 1500 евро, рассчитываются VSAA, уведомляя СГД о дополнительном расчете, а СГД извещает об этом налогоплательщика через EDS.
Минимальные социальные отчисления в 2022 году также можно будет не вносить, если субъект хозяйственной деятельности (самозанятый), который в то же время не является работником, уведомит СГД, что его доход как самозанятого лица не достигнет 1500 евро в квартал.
Таким образом, самозанятый должен представить в СГД подтверждение планируемого дохода на календарный год, то есть того, что он не достигнет 1500 евро за квартал. Если самозанятый предоставил такое свидетельство, он сможет делать обязательные взносы из фактического дохода.
Заявку на прогноз о доходах можно подать через EDS.
Регистрация хозяйственной деятельности
Хозяйственная деятельность регистрируется в VID EDS.
При регистрации необходимо указывать:
- период работы по календарю, к примеру, с 1.01.2022 г.;
- вид основной экономической деятельности (его нужно выяснить заранее). Это четырехзначный код из классификации NACE 2 на сайте Центрального статистического управления;
- место хозяйственной деятельности. Необходимо ввести кадастровое обозначение. Если введено правильное кадастровое обозначение, адрес, связанный с налогоплательщиком, появится автоматически. Если используется арендуемое помещение, необходимо документально подтвердить связь с собственником объекта.
В течение трех дней после подачи СГД рассмотрит заявку и предоставит ответ.
После этого в том, что физическое лицо зарегистрировано в качестве исполнителя экономической деятельности, в базе данных СГД смогут убедиться и его партнеры.
Патентоплательщики, которые больше не смогут использовать этот фиксированный платеж, могут также выбрать тип предпринимательской деятельности, в котором уплате подлежат другие налоги, к примеру, основать SIA.
У SIA не будет статуса налогоплательщика микропредприятий
С 1 января те общества с ограниченной ответственностью (SIA), которые в 2021 году имели статус налогоплательщика микропредприятий, утратят его и автоматически станут плательщиками корпоративного подоходного налога (UIN). Также были изменены налоговые ставки и введены новые правила социального страхования. введен. Для уже зарегистрированных налогоплательщиков микропредприятий для различных ситуаций установлен переходный период.