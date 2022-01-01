Сб, 1.01.2022
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Льготы, налоги и микропредприятия: какие изменения готовит 2022 год?

  • Ожидаются изменения в социальной сфере
  • У SIA больше не будет статуса налогоплательщика микропредприятий
  • Патентоплательщики должны выбрать другой режим налогообложения бизнеса
ФОТО: Pexels

Отгремели праздники, наступил 2022 год, который, помимо здоровья и радости, принес с собой изменения в латвийском налоговом законодательстве. RUS TVNET собрал для вас главное.

Изменения в социальной сфере

С 1 января 2022 года латвийцы, достигшие возраста 64 лет и 3 месяцев, будут иметь право на государственную пенсию по старости, если стаж страхования составит не менее 15 лет. Лица, имеющие как минимум 30-летний страховой стаж, будут иметь право досрочно выйти на пенсию, то есть за два года до достижения общего пенсионного возраста. В 2022 году выйти на пенсию досрочно смогут люди, достигшие возраста 62 лет и трех месяцев. (С 2014 года пенсионный возраст повышается на 3 месяца каждый год, пока к 2025 году не достигнет границы в 65 лет).

До 30 июня 2022 года необлагаемый налогом минимум для пенсионеров будет увеличен до 2100 евро в полугодие или 350 евро в месяц (в 2021 году - 20 960 евро в год или 330 евро в месяц).

Максимальный размер объекта обязательных взносов государственного социального страхования (далее - обязательные взносы) составляет 78 100 евро в год.

Самозанятые рассчитывают обязательные взносы за год в виде 10 процентов дохода от сельскохозяйственного производства или от интеллектуальной собственности для страхования пенсии, до 17 января предоставляют в Службу госдоходов (СГД) отчет об обязательных взносах и оплачивают их до 23 января.

Самозанятые, чей ежемесячный доход ниже установленной Кабмином минимальной зарплаты, раз в три месяца должны будут вносить обязательные взносы на пенсионное страхование в размере 10 процентов от дохода. Самозанятые, чей доход достигает или превышает минимальную зарплату, вносят обязательные взносы как минимум от минимальной месячной зарплаты и 10 процентов от разницы между вышеуказанным объектом и фактическим доходом на страхование пенсии.

Если обязательные взносы самозанятого за календарный год будут платиться от меньшего дохода, чем 12 минимальных зарплат, он должен будет уплатить минимальные взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 10 процентов от дохода (налогоплательщик микропредприятий - от оборота) и от разницы объекта минимальных обязательных взносов.

Если самозанятый, не являющийся работником, прогнозирует, что его доход за квартал не достигнет минимального размера объекта обязательных взносов, он должен будет предоставить в СГД отчет о планируемом доходе в следующем квартале до 17 числа следующего месяца четверти, одновременно с регистрацией хозяйственной деятельности или в течение 15 дней после утраты статуса работника. Самозанятый до 17 января может подать в СГД подтверждение о планируемых доходах за календарный год. Если самозанятый не предоставил подтверждение, Агентство государственного социального страхования (VSAA) рассчитает для него минимальные обязательные взносы. Если самозанятый представил подтверждение, он вносит обязательные взносы из фактического дохода.

Самозанятые обязаны вносить минимальные обязательные взносы за предыдущий календарный год до 23 июня каждого года.

До 1 февраля 2022 года самозанятый имеет право уточнить отчет об объекте обязательных отчислений, отчислений с доходов сельскохозяйственного производства или от интеллектуальной собственности за период с 1 июля по 30 сентября 2021 года.

Запрос о перерасчете государственной пенсии за счет дополнения страховых взносов после назначения пенсии (перерасчета) человек сможет отправить также по почте или подать через уполномоченное лицо.

Семейные пособия

Вступает в силу реформа государственного семейного пособия, изменяющая его размер и условия предоставления, и одновременно отменяя отдельную надбавку за воспитание двух и более детей. На одного ребенка от одного до 20 лет семья будет получать 25 евро в месяц, двух детей - 100 евро (по 50 евро на каждого), на трех - 225 евро (75 евро на каждого). На четырех и более детей пособие будет составлять 100 евро в месяц на каждого ребенка.

ФОТО: Pexels

Увеличится размер пособия по опеке ребенка. Пособие опекуну не уменьшается на размер семейного пособия, пенсии по случаю потери кормильца, страхового возмещения по случаю потери кормильца и пособия по социальному обеспечению по случаю потери кормильца.

Государство будет оплачивать консультации соцработника, предоставляемые центром поддержки по уходу на дому для приемных родителей и опекунов.

Удостоверение почетной семьи Латвии получат и семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью или человека, не достигшего 24-летнего возраста с инвалидностью I или II группы. Эти лица будут иметь право на скидки в общественном транспорте и другие льготы.

В течение года соцработникам будет предоставлен целевой грант.

Меры поддержки из-за Covid-19

До 31 марта для способствования вакцинации от Covid-19 латвийцам, достигшим 60-летнего возраста к концу 2021 года, и закончившим полный курс вакцинации или имеющим медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 20 евро.

В целях снижения затрат работодателей на оплату труда, с 1 апреля листок нетрудоспособности с 10-го дня будет оплачивать государство (в 2021 году - это начиналось с 11 дня).

С 1 июля необлагаемый налогом минимум для пенсионеров будет увеличен до 3000 евро за полугодие или до 500 евро в месяц.

Патентоплательщики должны выбрать другой режим налогообложения бизнеса

В 2022 году от хозяйственной деятельности больше нельзя будет оплачивать патентную пошлину - она сохраняется только для некоторых групп налогоплательщиков. Экономические субъекты, которые до сих пор выплачивали патентные платежи, могут выбрать - платить подоходный налог с населения и социальные отчисления в общем режиме или налог на микропредприятия (MUN). В чем разница, как производятся платежи и как их выбирать?

ФОТО: Pexels

Сниженная патентная пошлина сохранится

Закон предусматривает возможность снижения патентной пошлины при соблюдении следующих условий:

  • физическому лицу назначена пенсия по старости (в том числе досрочно) и право применять необлагаемый налогом минимум пенсионера, либо плательщиком признан человек с инвалидностью I или II группы;
  • доход от хозяйственной деятельности в предыдущем году не превышает 3000 евро;
  • человек не является плательщиком налога на заработную плату;
  • не привлекает к своей хозяйственной деятельности других лиц.

Если лицо платит уменьшенную патентную пошлину, он одновременно НЕ может действовать, как:

  • поставщик услуг субъекту экономической деятельности (также коммерсанту) в рамках его экономической деятельности, если субъект экономической деятельности (коммерсант) действует в той же сфере, за которую лицо уплачивает патентную пошлину;
  • налогоплательщик микропредприятия или субъект хозяйственной деятельности, уплачивающий налог на доход в общем порядке с применением прогрессивной ставки налога.

Статья 11.10 Закона гласит, что снижение патентной пошлины возможно в одной из следующих сфер экономической деятельности:

  • кожаные и текстильные ремесла;
  • производство и ремонт одежды и обуви, ремонт часов и замков, другие бытовые услуги;
  • изготовление поделок;
  • флористика;
  • частные бытовые услуги;
  • услуги по уходу на дому.

В правилах Кабмина по двум последним пунктам есть уточнения: уменьшенная патентная пошлина может быть применена к людям, работающим: трубочистами; уборщиками и помощниками по домашним работам (к примеру, мойка окон, услуги по уходу за газоном и стрижке кустов); нянями, гувернерами, воспитателями, личными учителями.

Сниженная патентная пошлина составляет 17 евро в год или 9 евро за полгода. О доходах, за которые выплачивается уменьшенная патентная пошлина, не нужно подавать декларацию.

Выбор налогового режима

Если производитель хозяйственной деятельности не входит в одну из групп, для которых законом разрешен режим сниженной патентной пошлины, ему нужно выбрать другой.

Физическое лицо должно зарегистрироваться в СГД как субъект хозяйственной деятельности. При регистрации можно выбрать:

  • общий налоговый режим;
  • налоговый режим микропредприятий.

Общий налоговый режим

При общем налоговом режиме необходимо уплатить два налога и подать соответствующие декларации:

  • подоходный налог (IIN) - с доходов (доходы минус расходы);
  • обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI). Взносы также производятся из доходов (доходы минус расходы).

Подоходный налог рассчитывается раз в год путем подачи годовой декларации. Доход определяется путем вычета операционных расходов. Их подтверждают документами (счета-фактуры, чеки, квитанции). К налогоплательщику применяются дифференцированный необлагаемый налогом минимум, льготы, оправданные расходы.

IIN - это прогрессивная ставка. В 2022 году она выглядит так:

  • при годовом доходе до 20 004 евро - 20%;
  • при годовом доходе от 20 004 до 78 100 - 23%;
  • при годовом доходе свыше 78 100 евро - 31%.

Субъект хозяйственной деятельности подает годовую декларацию с 1 марта по 1 июня. Если годовой доход превышает 78 100 евро, срок подачи - с 1 апреля по 1 июля.

Обязательные взносы государственного социального страхования (вторая выплата по общему налоговому режиму субъекта хозяйственной деятельности или индивидуального предпринимателя). Ставки взносов от дохода составляют 31,07% (включая страхование материнства, отцовства и по болезни, родителей, по инвалидности медицинское и пенсионное страхования) и 10% (только пенсионное страхование).

Размер ежемесячного дохода определяет, должны взносы производиться по высокой ставке 31,07% или только по 10%.

Если ежемесячный доход самозанятого составляет 500 евро (минимальная зарплата) или больше, необходимо выплачивать 31,07% от не менее 500 евро. Разница между фактическим доходом и 500 евро также подлежит вычету, но из этой разницы может быть выплачено только 10%. Однако высокая ставка (31,07%) может быть выплачена и с большей суммы, а не только с 500 евро.

ФОТО: Pixabay

Пример СГД

Доход Анны в первом квартале: 280 евро в январе, 350 в феврале, 560 - в марте. До 17 апреля она должна подать в VID EDS отчет о самозанятости за первый квартал.

За январь необходимо указать объект VSAOI (280 евро), ставка по пенсионному страхованию - 10%. Взнос - 28 евро.

Февраль - ситуация аналогичная - нужно указать объект взносов (350 евро) - ставка по пенсионному страхованию - 10%. Взнос - 35 евро.

В марте необходимо указать объект VSAOI, с которого будет производиться взнос в размере 31,07% - 500 евро. Взнос - 155,35 евро. За март дополнительно необходимо указать 60 евро, из которых необходимо оплатить 10% - 6 евро.

Следовательно, за первый квартал общую сумму налогооблажения - 224,35 евро, - нужно оплатить в госбюджет до 23 апреля.

Самозанятый должен представить отчет за тот квартал, в котором доход был получен хотя бы за один месяц. В противном случае самозанятый не обязан подавать отчет и никаких взносов не требуется.

Налог микропредприятий

Налог на микропредприятия уплачивается с оборота (или доходов). В режиме MUN расходы не учитываются и не подлежат вычету. Соответственно - налог должен уплачиваться со всех доходов.

Налоговые ставки MUN:

  • при обороте до 25 000 евро в год - 25%;
  • для части оборота более 25 000 евро в год - 40%.

К примеру, квартальный оборот составляет 1090 евро, налог - 272,50 евро.

MUN включает как социальные отчисления, так и подоходный налог. 80% налога на микропредприятия направляется на обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI), 20% - на подоходный налог с населения.

Согласно Закону о государственном социальном страховании, плательщик MUN является самозанятым, и его взносы включают страхование материнства, отцовства и болезни, родителей, здоровья, инвалидности и пенсионное страхование.

В декларации MUN указывается только оборот или выручка.

Декларацию по MUN нужно подавать за квартал до 15 числа последующего месяца. Налог необходимо уплатить до 23 числа того же месяца.

Минимальные взносы - для самозанятых в обоих режимах

С 1 июля 2021 года были установлены минимальные социальные отчисления, применяемые и к самозанятым в рамках общего налогового режима, и к плательщикам MUN.

Минимальные взносы, если за четверть не были внесены взносы от 1500 евро, рассчитываются VSAA, уведомляя СГД о дополнительном расчете, а СГД извещает об этом налогоплательщика через EDS.

Минимальные социальные отчисления в 2022 году также можно будет не вносить, если субъект хозяйственной деятельности (самозанятый), который в то же время не является работником, уведомит СГД, что его доход как самозанятого лица не достигнет 1500 евро в квартал.

Таким образом, самозанятый должен представить в СГД подтверждение планируемого дохода на календарный год, то есть того, что он не достигнет 1500 евро за квартал. Если самозанятый предоставил такое свидетельство, он сможет делать обязательные взносы из фактического дохода.

Заявку на прогноз о доходах можно подать через EDS.

Регистрация хозяйственной деятельности

Хозяйственная деятельность регистрируется в VID EDS.

При регистрации необходимо указывать:

  • период работы по календарю, к примеру, с 1.01.2022 г.;
  • вид основной экономической деятельности (его нужно выяснить заранее). Это четырехзначный код из классификации NACE 2 на сайте Центрального статистического управления;
  • место хозяйственной деятельности. Необходимо ввести кадастровое обозначение. Если введено правильное кадастровое обозначение, адрес, связанный с налогоплательщиком, появится автоматически. Если используется арендуемое помещение, необходимо документально подтвердить связь с собственником объекта.

В течение трех дней после подачи СГД рассмотрит заявку и предоставит ответ.

После этого в том, что физическое лицо зарегистрировано в качестве исполнителя экономической деятельности, в базе данных СГД смогут убедиться и его партнеры.

Патентоплательщики, которые больше не смогут использовать этот фиксированный платеж, могут также выбрать тип предпринимательской деятельности, в котором уплате подлежат другие налоги, к примеру, основать SIA.

У SIA не будет статуса налогоплательщика микропредприятий

С 1 января те общества с ограниченной ответственностью (SIA), которые в 2021 году имели статус налогоплательщика микропредприятий, утратят его и автоматически станут плательщиками корпоративного подоходного налога (UIN). Также были изменены налоговые ставки и введены новые правила социального страхования. введен. Для уже зарегистрированных налогоплательщиков микропредприятий для различных ситуаций установлен переходный период.

ФОТО: publicitātes

СГД сообщает, что с 1 января эти SIA должны будут платить UIN, а до 5 января в систему электронного декларирования СГД (EDS) нужно подать информация о работнике - владельце микропредприятия - с указанием утраты статуса работника микропредприятия с 31 декабря 2021 года (код данных 25).

В свою очередь, если для члена правления SIA установлено вознаграждение и за него уплачиваются обязательные взносы государственного социального страхования, то в EDS должна быть представлена ​​информация о сотрудниках с указанием информационного кода 11 - получение статуса сотрудника.

Информацию о сотрудниках необходимо подавать в электронном виде в VID EDS в разделе "Документы/Документы об обязательных взносах государственного социального страхования". СГД предлагает ознакомиться с информацией об уплате налогов в качестве SIA в разделе "Первые шаги для начинающих предпринимателей" на www.vid.gov.lv.

СГД отмечает: "UIN выплачивается независимо от суммы дохода, полученного в течение года - только если SIA распределяет прибыль в виде дивидендов или аналогичных выплат, покрывает некоммерческие расходы, производит повышенные процентные платежи, предоставляет займы связанным сторонам и т.д."

Подоходный налог с предприятий уплачивается по ставке 20% от налоговой базы, которая состоит из распределенной прибыли и условно распределенной прибыли. Декларация по нему заполняется, а налог уплачивается в том месяце, в котором сформирована налоговая база. Дополнительную информацию можно получить на www.vid.gov.lv в разделе "Налоги/Подоходный налог с предприятий".

Кто сможет продолжить работу в статусе налогоплательщика микропредприятий?

С 1 января в статусе налогоплательщика-микропредприятия без изменений можно продолжать работать, если, как плательщик PVN не зарегистрирован:

  • индивидуальный коммерсант;
  • индивидуальное предприятие;
  • фермерское или рыбачье хозяйство;
  • физическое лицо, зарегистрированное в СГД как хозяйствующий субъект.

Ставка налога для микропредприятий при обороте до 25 000 евро в год составляет 25%, а при превышении этой суммы - 40%.

Налогоплательщиком микропредприятия считается только одно лицо - владелец микропредприятия, получивший статус плательщика MUN.

80% налога на микропредприятия направляется на обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI), 20% - на подоходный налог с населения.

Налоговый режим микропредприятий не распространяется на заработную плату сотрудников. В законодательстве указано: "Если у микропредприятия есть работник, его доход облагается общими налогами на рабочую силу - социальные отчисления и удерживаемый налог производятся в соответствии с Законом о государственном социальном страховании и о подоходном налоге с населения".

Работодатель применяет следующие налоговые ставки к заработной плате:

  • Ставка IIN 20% - 23% - на общий ежемесячный доход до 1667 евро;
  • Ставка IIN 23% - для части ежемесячного дохода, превышающей 1667 евро;
  • VSAOI 34,09% - в общем случае (из них 23,49% - доля работодателя, 10,50% - доля работника).

В случае возникновения вопросов СГД предлагает звонить по телефону 67 120 000 или задать вопрос в письменной форме в разделе "Переписка с СГД" в VID EDS.


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