Сертификат вакцинации будет действовать в ЕС девять месяцев

Это срок действия сертификата, который подтверждает прохождение первого курса вакцинации. Ожидается, что получение бустерной вакцины продлит срок действия сертификата.

ЕК объявила, что ввела "обязательный срок в девять месяцев (ровно 270 дней) для сертификатов вакцинации для поездок внутри ЕС", который вступит в силу 1 февраля.

Срок действия сертификатов был введен в связи с быстрым распространением коронавируса в Европейском союзе с целью обеспечения безопасного передвижения внутри ЕС, а также содействия бустерной вакцинации.

В нескольких странах уже приняты правила, согласно которым люди, получившие две вакцины против Covid-19, больше не будут считаться полностью вакцинированными, если они не получили дополнительную дозу.

Франция заявила, что для всех взрослых, получивших вторую вакцину более шести месяцев назад, так называемые паспорта Covid-19 больше не будут действительны с 15 января, если они не получили бустерную дозу.

Еще семь стран ЕС - Португалия, Ирландия, Кипр, Латвия, Италия, Греция и Австрия - приняли меры, требующие, чтобы даже вакцинированные граждане ЕС делали тест на Covid-19 или находились в карантине после въезда в страну.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рендер сказал, что ЕС необходимо адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и новым знаниям. Он предупредил, что "односторонние меры в государствах-членах вернут нас к фрагментации и неопределенности", которые затрудняли поездки в ЕС до введения в июле сертификата Covid-19.

"Теперь государства-члены должны обеспечить быстрое распространение бустерных вакцин для защиты нашего здоровья и обеспечения безопасных путешествий", - сказал Рендер.

Сертификат Covid-19 стал стандартом в ЕС и десятках третьих стран. Он подтверждает, что человек был вакцинирован против Covid-19, переболел или недавно у него был отрицательный тест на Covid-19. Многие страны ЕС также используют его внутри страны как пропуск в рестораны, развлекательные заведения и другие места.