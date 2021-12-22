Кристина Тимановская презентовала коллекцию одежды

"Начать своё дело - это то же самое, что начать новую жизнь", - написала Тимановская.

Она рассказала, что с детства любила всё, что связано с рукоделием. Спортсменка хотела воплотить идею ещё до того, как покинула Беларусь, но этому помешал конфликт с правительством и дальнейший отъезд в Польшу.

"Произошедшая со мной ситуация в Токио подтолкнула меня к тому, чтобы создать первую лимитированную коллекцию, в которой я хочу отразить всю ту поддержку, которую получала со всего мира в самый тяжёлый для меня период.

На нашей одежде вы можете увидеть фразы, такие как: be strong, be brave, don't give up, believe in freedom. Для меня они значат намного больше, чем просто надписи. Это именно те фразы, которые мне писали сотни тысяч людей, они давали мне силы, поддерживали меня, и в тот момент я чувствовала, что я не одна, чувствовала, что со мной весь мир. Эта коллекция родилась там, в Токио, и идея её заключается в том, чтобы всегда бороться до конца, никогда не сдаваться и главное - быть сильным, несмотря ни на что.