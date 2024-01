Клипмейкер Алан Бадоев: связь с Латвией, сотрудничество с Меладзе и разрыв с РФ

"Все началось с шоу "Хочу к Меладзе", где я участвовал. У меня был достаточно хороший результат, я занял второе место. Не попал в группу "MBand", но по этому поводу не переживаю. Конечно, было бы хорошо работать с Константином Меладзе, но Алан Бадоев хотел помогать другим парням, которые себя показали с хорошей стороны на проекте. Он предложил сотрудничество, и мы уже сняли два клипа: "Красива сильно" и "Take Me Down", - цитирует Риву Obozrevatel.com.