Клипмейкер Алан Бадоев: связь с Латвией, сотрудничество с Меладзе и разрыв с РФ

10 января свой день рождения отмечает украинский клипмейкер, продюсер и режиссер Алан Бадоев. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Кто такой Алан Бадоев?
Популярный украинский клипмейкер, режиссер, продюсер и телеведущий родился в Беслане. По национальности Алан Бадоев осетин. Родители будущего клипмейкера переехали в Донецкую область, в Горловку. Там Алан пошел в школу, где и увлекся искусством.
Путь к кино
В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт культуры и искусств. Он начал снимать документальное кино уже на первом курсе. Уже тогда будущий знаменитый клипмейкер проявил характер, трудолюбие и настойчивость. Первые его работы после сложились в единый цикл "Жизнь, дубль два". Фильмы этого цикла были отмечены призами кинофестивалей "Просвита" и "Золотой витязь".
Постепенно из документального кино Алан перешел в игровое. В тот период вышли короткометражки "Колос и стерня", "След 2000" и "Пять минут, или Легенды убитого времени". Эти картины были представлены на студенческом кинофестивале Fast Fest Weekend и получили приз. Жюри оценило режиссерскую работу Бадоева и свежий взгляд.