Клипмейкер Алан Бадоев: связь с Латвией, сотрудничество с Меладзе и разрыв с РФ

Алан Бадоев подчеркнул, что на сегодняшний день он вообще не смотрит на проекты, связанные с Россией. Да, это сложно для него, его компании и родных. Но выбор сделали за них. Он не может работать с агрессором, и нужно ли.

"Моя позиция проста и ясна. Для меня сейчас не существует возможности смотреть в сторону России. Нет, нет и нет", - четко заявил клипмейкер.

Личная жизнь

Клипмейкер был женат на Жанне Бадоевой, с которой вел программу "Орел и решка". В этом союзе у пары родилась дочь Лолита, но брак распался спустя 12 лет. Супруги объяснили это тем, что их чувства друг к другу угасли. Тем не менее они остались в дружеских отношениях. В желтой прессе ходили слухи, что причиной развода стала якобы сексуальная ориентация Бадоева. В СМИ можно найти многочисленные версии о романах Алана как с мужчинами, так и с женщинами.

"Я говорил с самого начала, что сейчас не время сраться. Жанну я как любил, так и люблю. Она мать моего ребенка, а для меня это святое. Когда закончится война, пойдем и разберем эти списки (санкционные списки от СНБО – прим. ред.), и кое-что объясним. Но это будет только, если Жанна захочет. Если она там сейчас есть в списках, мы соглашаемся. Пусть так и будет, но нам есть что сказать и что показать тоже. Когда придет время высказаться и что-то показать, Жанна с мужем это сделает. Но это не сейчас, и я не имею права это делать", - рассказал Бадоев в интервью Рамине Эсхакзай.

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