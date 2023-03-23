Тест: первое, что увидите на картинке, расскажет, чего вам не хватает в жизни

Глаза - прекрасный инструмент для восприятия окружающего мира и помощи в поиске того, чего мы хотим в жизни. На то, что и как воспринимают наши глаза, могут влиять и идеи, мысли и убеждения о конкретном объекте, а также наш предыдущий опыт. В то время как наше подсознание пытается понять, на что мы смотрим, активизируются многие сложные базы данных внутри нас, и хотя нам еще предстоит понять все это, мы знаем, что особенности нашего характера могут тоже влиять на то, что мы видим.