В Риге откроется еще один двухэтажный Lidl - он будет ближе всех к центру города

Это будет второй двухэтажный Lidl в Латвии. Строительные работы по проекту выполняет SIA Newcom Construction.

"Новый магазин на улице Спорта мы строим, думая о потребностях жителей центра города. Это будет наш первый магазин, расположенный так близко к историческому центру Риги. Он также сделает доступными высококачественные продукты Lidl рижанам в районе улиц Сканстес и Весетас", - сказала Дана Хасана, руководитель отдела коммуникаций Lidl Latvija.

Площадь нового здания магазина составит 4600 квадратных метров, а площадь торгового зала - 1460. Это будет первый проект Lidl в Латвии, в рамках которого рядом с магазином будет построено здание площадью 400 квадратных метров, которое будет сдано в аренду всемирно известной сети ресторанов быстрого питания.

ФОТО: Пресс-фото

Архитекторы Diānas Zalānes projektu biroja разработали для обеих новостроек индивидуальные фасадные решения. Здание столичного магазина Lidl будет оформлено светлым декоративным кирпичом и широким стеклянным фасадом, а ресторан быстрого питания будет иметь более темный деревянный фасад. Решения по дизайну фасадов оживят эту давно неиспользуемую промышленную зону, расположенную в одном из самых быстрорастущих районов Риги.