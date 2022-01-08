Мартин Дукурс о немцах: Это было нагло и бесстыдно

Напомним, в пятницу на трассе в Винтерберге, Германия, были аннулированы результаты первого заезда, что неблагополучно повлияло на позицию Томаса Дукурса в соревнованиях. После первого заезда он был вторым, однако в конце финишировал на пятой позиции. В свою очередь, его брат Мартин Дукурс стал самым быстрым во втором заезде и одержал победу в соревнованиях.

В первом заезде лучшее время показал россиянин Александр Третьяков, а братья Дукурсы с одинаковым результатом разделили второе место. Они отстали от лидера на 0,21 секунды.

Позднее было сообщено, что результаты первого заезда аннулированы, так как не был соблюдён протокол, предусматривающий очистку снега после определённого числа спортсменов.

Победителем соревнований стал Мартин Дукурс, опередивший немца Акселя Юнга на 0,01 секунды.

"В первом заезде трасса была чуть быстрее для тех, кто стартовал в конце. Уже понятно, что одна нация стартовала не столь удачно, как хотелось, поэтому так все повернули. Так, как выгодно им самим. Эти соревнования я определённо назвал бы довольно необычными.

У меня все закончилось хорошо, но были и те, для кого это было очень больно. Этот случай лишний раз напомнил, что мы - всего лишь исполнители. Там происходят другие игры на совсем ином уровне", - отметил в разговоре с TVNET Мартин Дукурс.

"Русские, мы, американцы, англичане, украинец - многие были против аннулирования результатов первого заезда. Каких процентов 70 из всех. Часть не были объективными, так как у них первый заезд был неудачным, поэтому они увидели возможность, как это исправить. Очень многие не вступились, так как боялись. Это олимпийская квалификация, но одно такое вмешательство может очень дорого стоить. Если бы не было олимпийского сезона, второй заезд бы бойкотировали".

В пятницу в Винтерберге шёл небольшой снег, однако этого хватило, чтобы удовлетворить протест и отменить результаты первого заезда. Таким образом, победитель был выявлен во втором заезде.

"Для Томаса в конце столь болезненным было даже не пятое место, а то, как это всё произошло. Когда ещё происходило принятие решения, что делать, немцы уже начали разогреваться для второго заезда. Им всё уже было известно. Это выглядело очень печально", - отметил лидер розыгрыша Кубка мира в общем зачёте Мартин Дукурс.

"Такое двойственное чувство. Я тоже там вступился и протестовал, что так же нельзя. С одной стороны, мне это не нужно было делать, так как надо концентрироваться на своей работе, соревнованиях. Но не хочется допускать, чтобы всё происходило так! Есть внутренние размышления, как нужно было действовать. Я выступаю за то, что своё мнение нужно отстаивать. Если есть несправедливость, нельзя склонять голову и молчать. Ранее, если бы немцы что-то такое сделали, то за спиной, поумнее. Но здесь все было открыто и бесстыдно. Можно было увидеть, что это они. Начали ходить к жюри и что-то говорить. Печально".