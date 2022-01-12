Ср, 12.01.2022
Когда я взял счет за электроэнергию, подумал, что было бы здорово получить такие деньги за мой Ford Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество
Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Как живут люди с именем Ковид?

"Меня зовут Ковид, и я не вирус", - Ковид Капур из Бангалора (Индия) написал этот твит в феврале 2020 года, сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила официальное название заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Его историю рассказывает The Washington Post.

Имя Ковид в переводе с санскрита - "ученый или образованный человек" - оно упоминается в ведической литературе и индуистских молитвах.

Но начиная с 2020 года это имя приобрело другой окрас. Капур и не подозревал, что он и по сей день будет использовать фразу из своего твита, ведь пандемия коронавируса продолжается уже третий год. Он и понятия не имел, что простые повседневные действия - такие как заказ кофе в Starbucks, регистрация в отеле или предъявление паспорта на контроле в аэропорту - уже никогда не будут прежними.

Он не единственный человек с таким именем. Многие Ковиды устали от шуток. Некоторые из них даже объединились в группы в соцсетях, чтобы обсуждать и делиться своим опытом, связанным с насмешками над их именем.

"Это было абсолютное безумие", - сказал Капур в интервью газете The Washington Post о жизни под тем же именем, что и смертельный респираторный вирус. Мужчина регулярно рассказывает о всех казусах, связанных с этим, у себя в Twitter. Капур в основном с юмором сообщает своим подписчикам в Twitter, что он "ковид-позитивен с 1990 года", и может только посмеяться над сотрудниками аэропорта, которые тщательно проверяли его паспорт во время недавней поездки в Шри-Ланку.

Или над предположением Google, что его собственное имя написано неправильно.

А был случай, когда его друзья в шутку заказали ему на день рождения праздничный торт с его именем, а пекарь написал на нем "С днем рождения, #Сovid-30" (вместо #Kovid-30). К слову, пекарня извинилась и предложила ему бесплатный торт.

"Жизнь подбросила мне (и всем нам) кислый лимон, - написал Капур в Twitter. - Я просто решил отнестись ко всему с юмором и сделать из этого лимонад. Самое смешное и грустное то, что в будущем шуток будет гораздо больше, я думаю, до конца моей жизни".

Когда в феврале 2020 года глава ВОЗ объявил новое название вируса, старались рассмотреть все варианты. "Мы должны были найти название, которое не относилось бы к географическому месту, животному, человеку или группе людей, а также было бы произносимым и связанным с болезнью", - пояснил изданию глава ВОЗ.

Но все же ВОЗ не удалось пощадить эту конкретную группу людей.

В свою очередь, 28-летняя Ковид Джайн из индийского города Индор отметила, что в первый год было смешно. Например, в 2020-м она вышла замуж и все ее друзья шутили: "Ковид выходит замуж во времена ковида".

Сейчас же - спустя почти три года - она не спешит называть свое имя на публике, используя вместо него имя мужа или другие прозвища, "просто чтобы избежать ненужных насмешек". Она добавила: "Я использую свои инициалы KJ или свое домашнее имя Коко в кофейнях или ресторанах, чтобы избежать внимания".

Это тяжело для Джайн, которая отмечает, что любит свое имя - оно имеет "глубокий смысл", и выбрал его ей отец, профессор. Однажды, поздравив кого-то с Новым годом, Джайн получила ответ:

"Мы бы не хотели получать от тебя поздравления с Новым годом".

Хотя ВОЗ и старалась выбрать название, чтобы не навредить никому, пострадали не только люди с именем Ковид. Например, прошлым летом компания Delta Air Lines попала в заголовки газет. В свою очередь, пиво Corona стало одним из первых пострадавших. "Новый коронавирус, впервые обнаруженный недавно в Ухане (Китай), не то же самое, что пиво Corona", - говорится в статье Forbes за январь 2020 года, когда люди по всему миру гуглили такие термины, как "пивной вирус" и "пивной вирус Corona", пытаясь понять, связан ли вирус с напитком.

А друзья Капура, пользуясь случаем, сфотографировали его с бутылкой пива, разместив снимок в социальных сетях с подписью: "Эй, смотрите, это Ковид пьет "Корону".


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