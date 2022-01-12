Как живут люди с именем Ковид?

"Это было абсолютное безумие", - сказал Капур в интервью газете The Washington Post о жизни под тем же именем, что и смертельный респираторный вирус. Мужчина регулярно рассказывает о всех казусах, связанных с этим, у себя в Twitter. Капур в основном с юмором сообщает своим подписчикам в Twitter, что он "ковид-позитивен с 1990 года", и может только посмеяться над сотрудниками аэропорта, которые тщательно проверяли его паспорт во время недавней поездки в Шри-Ланку.

When Google though that I misspelled my name, in my own Gmail search 👨‍💻 pic.twitter.com/sNtZs3GmUb — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

Или над предположением Google, что его собственное имя написано неправильно.

А был случай, когда его друзья в шутку заказали ему на день рождения праздничный торт с его именем, а пекарь написал на нем "С днем рождения, #Сovid-30" (вместо #Kovid-30). К слову, пекарня извинилась и предложила ему бесплатный торт.

For my 30th bday, my friends ordered a cake - and Amintiri automatically assumed that it's some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. 🎂 pic.twitter.com/3jrySteSbC — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

"Жизнь подбросила мне (и всем нам) кислый лимон, - написал Капур в Twitter. - Я просто решил отнестись ко всему с юмором и сделать из этого лимонад. Самое смешное и грустное то, что в будущем шуток будет гораздо больше, я думаю, до конца моей жизни".

Когда в феврале 2020 года глава ВОЗ объявил новое название вируса, старались рассмотреть все варианты. "Мы должны были найти название, которое не относилось бы к географическому месту, животному, человеку или группе людей, а также было бы произносимым и связанным с болезнью", - пояснил изданию глава ВОЗ.

Но все же ВОЗ не удалось пощадить эту конкретную группу людей.

В свою очередь, 28-летняя Ковид Джайн из индийского города Индор отметила, что в первый год было смешно. Например, в 2020-м она вышла замуж и все ее друзья шутили: "Ковид выходит замуж во времена ковида".

Сейчас же - спустя почти три года - она не спешит называть свое имя на публике, используя вместо него имя мужа или другие прозвища, "просто чтобы избежать ненужных насмешек". Она добавила: "Я использую свои инициалы KJ или свое домашнее имя Коко в кофейнях или ресторанах, чтобы избежать внимания".

Это тяжело для Джайн, которая отмечает, что любит свое имя - оно имеет "глубокий смысл", и выбрал его ей отец, профессор. Однажды, поздравив кого-то с Новым годом, Джайн получила ответ:

"Мы бы не хотели получать от тебя поздравления с Новым годом".

Хотя ВОЗ и старалась выбрать название, чтобы не навредить никому, пострадали не только люди с именем Ковид. Например, прошлым летом компания Delta Air Lines попала в заголовки газет. В свою очередь, пиво Corona стало одним из первых пострадавших. "Новый коронавирус, впервые обнаруженный недавно в Ухане (Китай), не то же самое, что пиво Corona", - говорится в статье Forbes за январь 2020 года, когда люди по всему миру гуглили такие термины, как "пивной вирус" и "пивной вирус Corona", пытаясь понять, связан ли вирус с напитком.

А друзья Капура, пользуясь случаем, сфотографировали его с бутылкой пива, разместив снимок в социальных сетях с подписью: "Эй, смотрите, это Ковид пьет "Корону".