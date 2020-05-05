Локдаун, Санитайзер и Ковид Мария, или Как ещё во время пандемии называют новорождённых

Когда филиппинка Колин Табес 13 апреля родила здорового малыша, она и отец её ребёнка Джон Тупас приняли решение отметить это событие выражением благодарности, пишет sbs.com.

"Covid-19 причинил огромные страдания во всём мире", - сказал отец ребёнка, 23-летний Джон Тупас в беседе с агентством AFP. На память об этом беспрецедентном периоде он и его жена захотели, чтобы их дочь носила "имя, которое напоминает нам о том, что Covid пощадил нас".

Родители назвали дочку Ковид Мария.

Малыш с именем Локдаун ФОТО: AFP

Аналогичная мысль зародилась у супружеской пары рабочих-мигрантов из Северо-Восточной Индии, которая оказалась в тысячах миль от своего дома в штате Раджастхан. Пара назвала своего сына Локдаун (lockdown - то есть "карантин", "изоляция", а также "ограничение", "закрытие").

Ещё одно необычное имя ребёнка, родившегося во время пандемии - Санитайзер, пишет lenta.ru со ссылкой на The Mirror. Малыш также родился в Индии.

Отмечается, что так семья не забудет сложное время, в которое появился их сын.

"Когда люди станут вспоминать о коронавирусе, они будут говорить, что именно это химическое средство спасло их от инфекции",

- признался отец мальчика.

Напомним, 27 марта в Индии на свет появились близнецы - мальчик и девочка. Они родились во времена пандемии Covid-19, поэтому родители назвали их Ковидом и Короной.

Молодые родители пояснили, что имена детей будут напоминать им о трудностях, с которыми они столкнулись во время пандемии.