Россия не видит "поводов для оптимизма" после переговоров с США; настал "момент истины"

На переговорах в Женеве в понедельник не было достигнуто немедленного прогресса, но Москва продолжает настаивать на "гарантиях безопасности", запрошенных в декабре. Между тем заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что отношения Россия-НАТО достигли "момента истины".

"Наши ожидания вполне реалистичны, и мы надеемся, что это будут серьезные, углубленные переговоры по фундаментальным вопросам, важным для европейской безопасности", - сказал дипломат, комментируя предстоящие переговоры Россия-НАТО в Брюсселе в среду.

Россия сосредоточила у границ Украины контингент численностью около 100 тысяч человек, а Кремль предъявил Западу ультиматум с требованием прекратить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Альянса в так называемых новых странах-членах, вернувшись к положению, существовавшему до 27 мая 1997г., то есть до первого расширения НАТО.

Вашингтон ранее уже категорически отвергал эти претензии как не подлежащие обсуждению. По мнению США, Россия потребует от альянса серьезного ответа на свои требования.

Президент России Владимир Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры были "открытыми, всесторонними и прямыми" и "заслуживают положительной оценки", но важен результат.

"Скажем, мы пока не видим веских оснований для оптимизма", - сказал Песков журналистам на виртуальной пресс-конференции.

"У нас впереди еще несколько раундов [переговоров], которые позволят нам выработать четкое понимание, четкую картину наших отношений с американцами. Пока, к сожалению, нельзя делать окончательные выводы", - добавил пресс-секретарь Путина.