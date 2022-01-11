Россия и США провели первые переговоры о гарантиях безопасности

Уэнди Шерман: "Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО".

"Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнерами по двусторонним вопросам".

О вторжении на Украину

Сергей Рябков:

"Россия не собирается вторгаться в Украину и таким образом, в этом нет предмета торгов".

"Мы обеспокоены по поводу возможных намеренных провокаций со стороны отдельно Украины или совместных со странами Запада".

Уэнди Шерман:

"Я не думаю, что вы удивитесь услышать, что Россия действительно сказала нам, как они заявляли публично, что у них нет намерения вторгаться. Это всего лишь маневры и учения".

"У них есть возможность доказать, что они не собираются вторгаться, деэскалировав ситуацию и вернув войска в казармы".

Один из трех

Встреча в Женеве - первый из трех саммитов по вопросам безопасности, запланированных на ближайшее время между Россией и странами Запада. 12 января в Брюсселе состоится заседание совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене пройдут переговоры по линии ОБСЕ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в понедельник, что совет Россия-НАТО обсудит военную активность в Европе, военную транспарентность и контроль над вооружениями.

По словам Столтенберга, альянс приветствует готовность России к диалогу по безопасности, но при этом ожидает, что Москва учтет озабоченности НАТО, заявил Столтенберг.

"Я вел переговоры с Россией раньше, когда был премьером Норвегии. И я знаю, что с Россией можно добиться соглашения, и это уже было раньше в контексте НАТО, в частности, по контролю над вооружениями и более широкому кругу вопросов", - сказал Столтенберг.

"Пистолет к голове Украины"

Накануне в Женеве прошли предварительные переговоры делегаций России и США. Рябков охарактеризовал начавшийся диалог как "сложный, но в принципе деловой". Он считает, что НАТО в нынешних условиях не следует требовать каких-либо уступок от Москвы.

"Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - говорил российский дипломат.

В декабре МИД России уже просил западные страны взять назад обещания, данные Украине и Грузии в 2008 году о перспективе их вступления в НАТО. Однако генсек альянса отверг эти требования, обвинив Россию в попытке создать собственную сферу влияния.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне говорил в интервью ABC News, что Россия и США по итогам переговоров могут восстановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которых Вашингтон вышел при экс-президенте Дональде Трампе.

При этом Блинкен подчеркнул, что реального прогресса в отношениях добиться будет трудно до тех пор, "пока продолжается эскалация, пока Россия приставляет пистолет к голове Украины в виде 100 тысяч военнослужащих вблизи ее границ и возможности удвоить это число в очень короткие сроки".

Ранее в интервью Си-эн-эн Блинкен признавался, что не ждет от переговоров в Женеве "каких-либо прорывов".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в понедельник заявила, что Киев имеет право самостоятельно выбирать путь присоединения к альянсам, и это не может быть темой переговоров НАТО с Россией.