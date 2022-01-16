Алексей Ягудин: в России отдают в спорт ради победы, в Европе занимаются физкультурой
Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде?
Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Интервью от 14.01.2022.
Выдержки из беседы:
Алексей Ягудин: – Спасибо за приглашение! И спасибо за напоминание о том далёком 2002 году, когда мужчины-одиночники выигрывали Олимпиады. Как давно это было – 20 лет назад! Я рад, что теперь занимаюсь многими другими направлениями, связанными с театром и кино, но моя жизнь по-прежнему связана и с фигурным катанием. Именно оно и привело меня к вам в гости.
– Сборная России триумфально идёт по чемпионату Европы. Насколько это ожидаемо? Были ли сюрпризы?
– Не стану восхвалять и поднимать наших спортсменов на недосягаемую высоту. Понятно, что лёд скользкий, всё в нашей жизни ещё может произойти. Бывало и такое, что чемпионы проигрывали, а аутсайдеры выигрывали турнир.
Доминирование российских фигуристов меня не удивляет.
Возможно, 20 лет назад, когда я выступал, была более серьёзная конкуренция с европейцами, но и тогда мы соперничали друг с другом.
Взять хотя бы Евгения Плющенко, меня и Александра Абта.
К сожалению, на этот раз были ошибки…
– Российские фигуристки в короткой программе подпустили соперниц на опасно близкое расстояние…
– Бельгийская спортсменка Луна Хендрикс абсолютно заслуженно находится там, где она находится, но произвольная программа расставит все по своим местам. Напомню, что все три российские фигуристки имеют четверные в арсенале.
Конечно, женское одиночное катание доминирует не только на европейском, но и на мировом пространстве.
Российские пары традиционно сильны. Что касается танцев, то в Таллинне нет французов, против которых велась бы ожесточенная борьба.
– Быстро угасающие звёзды в женском одиночном катании - это проблема?
– Это жизнь. Раньше было по-другому. Почему у Плющенко масса поклонников? Потому что с ним не было так, что два ударных сезона, а потом – ничего.
Фигурное катание очень помолодело. Оно развивается так же стремительно, как гаджеты.
Раньше плюс-минус были все равны. Сейчас все иначе, а Россия – спортивная страна.
Есть спорт под названием физкультура, а есть спорт высоких достижений.
И у родителей, и у детей на уровне подсознания сразу же есть понимание того, что мы здесь не просто ради участия.
Подробнее в повторе!