Пт, 21.01.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны
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Дочь русских эмигрантов выбила Наоми Осаку с Australian Open

Аманда Анисимова ФОТО: Reuters/ScanPix

Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова обыграла японку Наоми Осаку в третьем круге Australian Open.

Матч продолжался 2 часа 18 минут и завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:5) в пользу Анисимовой.

По ходу матча Осака, которая является 14-й ракеткой мира, сделала пять эйсов и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Анисимова, занимающая 60-е место мирового рейтинга, 11 раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, восемь раз допустив двойную ошибку. Счёт личных встреч стал 1:0 в пользу американки.

Таким образом, Наоми Осака не смогла защитить прошлогодний титул. По итогам турнира у 24-летней японки спишется 2000 очков и она выпадет из топ-80 мирового рейтинга.

Что касается 20-летней Анисимовой, то она повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии. В 2019 году она уже доходила до четвёртого раунда, в котором уступила чешке Петре Квитовой. В четвёртом раунде Australian Open-2022 Анисимова сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.

Аманда Анисимова родилась в США. Её родители - русские эмигранты - перебрались за океан за три года до рождения дочери в 1998 году.


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