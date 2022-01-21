Дочь русских эмигрантов выбила Наоми Осаку с Australian Open

Матч продолжался 2 часа 18 минут и завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:5) в пользу Анисимовой.

По ходу матча Осака, которая является 14-й ракеткой мира, сделала пять эйсов и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Анисимова, занимающая 60-е место мирового рейтинга, 11 раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, восемь раз допустив двойную ошибку. Счёт личных встреч стал 1:0 в пользу американки.

Таким образом, Наоми Осака не смогла защитить прошлогодний титул. По итогам турнира у 24-летней японки спишется 2000 очков и она выпадет из топ-80 мирового рейтинга.

Что касается 20-летней Анисимовой, то она повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии. В 2019 году она уже доходила до четвёртого раунда, в котором уступила чешке Петре Квитовой. В четвёртом раунде Australian Open-2022 Анисимова сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.