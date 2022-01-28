Совет поваров: как панировать и жарить отбивную так, чтобы масло не дымилось

Читательница Receptes.lv Дайга Озолиня дала порталу несколько проверенных лайфхаков и советов по приготовлению отбивной, которым ее научила мама, проработавшая долгое время в столовой. Идея проста - перемешать в миске яйца с мукой, добавить щепотку соли и перца.

"Сколько яиц в миске, столько и столовых ложек муки нужно добавить", - отмечает Дайга.

Когда панировка взболтана до однородной массы, нужно обваляйте в ней отбивные и сразу выложите их на предварительно разогретую и смазанную маслом сковороду. Спустя пару минут, когда отбивная будет с одной стороны золотистого цвета, переверните ее и продолжайте жарить на среднем огне, накрыв сковороду крышкой", - так мясо станет сочнее.