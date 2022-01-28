Пт, 28.01.2022
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Совет поваров: как панировать и жарить отбивную так, чтобы масло не дымилось

ФОТО: Shutterstock

"Мука-яйцо-мука или яйцо-мука-яйцо?" - это лишь один из вопросов, на который у любителей отбивных все еще нет единого ответа. Оказалось, что есть и третий вариант панировки, который используют повара. 

Читательница Receptes.lv Дайга Озолиня дала порталу несколько проверенных лайфхаков и советов по приготовлению отбивной, которым ее научила мама, проработавшая долгое время в столовой. Идея проста - перемешать в миске яйца с мукой, добавить щепотку соли и перца. 

"Сколько яиц в миске, столько и столовых ложек муки нужно добавить", - отмечает Дайга. 

Когда панировка взболтана до однородной массы, нужно обваляйте в ней отбивные и сразу выложите их на предварительно разогретую и смазанную маслом сковороду. Спустя пару минут, когда отбивная будет с одной стороны золотистого цвета, переверните ее и продолжайте жарить на среднем огне, накрыв сковороду крышкой", - так мясо станет сочнее. 

Отбивные выходят очень вкусными, сочными и мягкими, но самый большой плюс в том, что во время жарки на сковороде остается не так много остатков муки, как это бывает, когда яйцо и мука отдельно. Именно поэтому масло не дымит, отмечает читательница. 


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