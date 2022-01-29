Сб, 29.01.2022
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Павел Мамаев женился на YouTube-блогерше. С бывшей женой он развёлся меньше года назад

Российский полузащитник Павел Мамаев женился на блогерше Надежде Санько, пишет Sport24.

В последние месяцы в жизни скандально известного футболиста Павла Мамаева произошло сразу несколько изменений. В конце 2021 года 33-летний полузащитник покинул "Ростов" и подписал контракт с подмосковными "Химками", в которых он будет играть вместе с другими известными ветеранами российского футбола - Денисом Глушаковым и Юрием Жирковым.

И вот на этой неделе стало известно, что Мамаев сыграл свадьбу. Избранницей футболиста стала блогер Надежда Санько, с которой он начал встречаться после расставания со своей бывшей женой Аланой Мамаевой.

После развода между бывшими супругами неоднократно возникали скандалы по размеру алиментов и общению с детьми. У них есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы.

Пикантности всей этой истории придаёт тот факт, что Надежда Санько и Алана Мамаева - бывшие подруги. У Санько есть свой YouTube-канал "Точки NadИ" (95,7 тысячи подписчиков), на котором несколько лет назад она интервьюировала Алану Мамаеву и расспрашивала об отношениях с мужем и его изменах.

О свадьбе Мамаева и Санько заговорили ещё в конце 2021 года, когда девушка опубликовала в соцсетях фото подаренного ей Павлом кольца и объявила о помолвке. По словам бывшей жены Мамаева, обручальное кольцо Graff ему обошлось примерно в 12 млн рублей (144 тысячи евро).

Также СМИ писали о том, что Санько беременна от Мамаева. Такой вывод журналисты сделали по фото из отпуска, на котором был заметен ее округлившийся живот.

27 января в Instagram появились видео из московского Грибоедовского ЗАГСа - Павел и Надежда официально поженились.

Ещё в сети появилось видео, на котором молодожёны и их друзья отмечают свадьбу в ресторане. По меркам российских футболистов - очень скромно.

Пара намеренно старалась не привлекать внимания к своей свадьбе, и видео, которые есть в соцсетях, были опубликованы не со страниц молодожёнов, а с аккаунтов их друзей. Бракосочетание получилось по-настоящему тайным для журналистов и подписчиков пары.


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