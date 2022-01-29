Павел Мамаев женился на YouTube-блогерше. С бывшей женой он развёлся меньше года назад
Российский полузащитник Павел Мамаев женился на блогерше Надежде Санько, пишет Sport24.
Российский полузащитник Павел Мамаев женился на блогерше Надежде Санько, пишет Sport24.
В последние месяцы в жизни скандально известного футболиста Павла Мамаева произошло сразу несколько изменений. В конце 2021 года 33-летний полузащитник покинул "Ростов" и подписал контракт с подмосковными "Химками", в которых он будет играть вместе с другими известными ветеранами российского футбола - Денисом Глушаковым и Юрием Жирковым.
И вот на этой неделе стало известно, что Мамаев сыграл свадьбу. Избранницей футболиста стала блогер Надежда Санько, с которой он начал встречаться после расставания со своей бывшей женой Аланой Мамаевой.
После развода между бывшими супругами неоднократно возникали скандалы по размеру алиментов и общению с детьми. У них есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы.
Пикантности всей этой истории придаёт тот факт, что Надежда Санько и Алана Мамаева - бывшие подруги. У Санько есть свой YouTube-канал "Точки NadИ" (95,7 тысячи подписчиков), на котором несколько лет назад она интервьюировала Алану Мамаеву и расспрашивала об отношениях с мужем и его изменах.
О свадьбе Мамаева и Санько заговорили ещё в конце 2021 года, когда девушка опубликовала в соцсетях фото подаренного ей Павлом кольца и объявила о помолвке. По словам бывшей жены Мамаева, обручальное кольцо Graff ему обошлось примерно в 12 млн рублей (144 тысячи евро).
Также СМИ писали о том, что Санько беременна от Мамаева. Такой вывод журналисты сделали по фото из отпуска, на котором был заметен ее округлившийся живот.
27 января в Instagram появились видео из московского Грибоедовского ЗАГСа - Павел и Надежда официально поженились.
Ещё в сети появилось видео, на котором молодожёны и их друзья отмечают свадьбу в ресторане. По меркам российских футболистов - очень скромно.
January 27, 2022
Пара намеренно старалась не привлекать внимания к своей свадьбе, и видео, которые есть в соцсетях, были опубликованы не со страниц молодожёнов, а с аккаунтов их друзей. Бракосочетание получилось по-настоящему тайным для журналистов и подписчиков пары.