Чего ждать от латвийских хоккеистов в Пекине и в каких видах спорта у нас есть шансы на золото?

В связи со стартом зимних Олимпийских игр спортивные журналисты TVNET GRUPA решили объединить силы в новой рубрике "Круглый стол". Именно здесь вы сможете ознакомиться с нашими оценками, анализом и прогнозами относительно ключевых событий в латвийском и мировом спорте.

На этот раз предлагаем вам наши прогнозы о потенциальных призёрах предстоящих Игр в Пекине. Что ждёт латвийскую хоккейную сборную на олимпийском турнире и сможет ли Мартин Дукурс завоевать долгожданное золото?

Матис Клейнбергс, спортивный журналист Apollo.lv

Начнём с хоккейной сборной. К сожалению, нет повода для оптимизма. Линия нападения, которая уже на чемпионате мира в Риге была проблемной, не становится моложе, а непосредственно перед Олимпиадой мы потеряли Роберта Букартса - одного из специалистов игры в большинстве.

Нет ясности и насчёт до сих пор стабильной вратарской позиции, потому что доступные голкиперы не могут гордиться очень хорошим сезоном в своих клубах.

Даже с тремя поражениями на групповом этапе можно бороться за выход в четвертьфинал. Но сборная Латвии не впечатлила на домашнем чемпионате мира и, не считая главного тренера, ничего существенно не изменилось. Поэтому скажу, что датчан и "Куньлунь Ред Стар" мы обгоним в общей таблице, но на этом, пожалуй, всё.

Говоря о медалях, отброшу в сторону свой привычный пессимизм и скажу, что мы завоюем четыре медали. Братья Шицсы, если так можно сказать, надёжные кандидаты на пьедестал. Также хочется верить, что медаль будет в эстафете. В свою очередь, Мартин Дукурс заявил, что в начале сезона экспериментировал с санями. Судя по второй части сезона, формула успеха была найдена - нужно брать своё первое олимпийское золото.

Мартин Дукурс ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Четвёртую медаль ожидаю от семьи Апарйодов. Пусть меня простит Оскар Киберманис, но его результат по ходу сезона говорит о том, что преимущество в 0,16 секунды над Франческо Фридрихом на чемпионате Европы, скорее всего, невозможно оценить объективно.

Так что четыре медали. Кто-то может "дать" больше?

Раймонд Озолиньш, спортивный журналист TVNET

Сборная Латвии по хоккею, включая дебют в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене, на олимпийских турнирах в общей сложности одержала всего три победы, дважды сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Сухая статистика неутешительна, так как поражений в пять раз больше, чем побед.

В Пекине не будет игроков НХЛ, так же как в Сочи, Ванкувере, Турине и Солт-Лейк-Сити. Поэтому вроде как шансы у наших гораздо выше, но в прогнозах букмекеров Латвия обгоняет только Данию и Китай.

Часто вспоминают неожиданный результат сборной Германии четырёхлетней давности, когда в Пхёнчхане им удалось завоевать серебро. Победа была на расстоянии вытянутой руки, но российские хоккеисты под руководством Олега Знарка и Харийса Витолиньша на последней минуте основного времени, играя в меньшинстве, сумели сравнять счёт, а затем одержать победу в овертайме. На Олимпийских играх тренеры не получают медалей, но Витолиньш знает, как их завоевать. Тренер сборной Латвии готов преподнести в Пекине сюрприз. Путь всё получится!

Харийс Витолиньш ФОТО: Латвийская федерация хоккея

Раз в Сигулде у нас есть наследие Советского Союза, трасса содержится на большие государственные деньги, а спортсменам выделяется финансирование для стартов на мировом уровне - медали нужно требовать, а не просто надеяться на них.

В этом сезоне отлично себя показали саночники, которые на Кубке мира завоевали в общей сложности 21 медаль. Важно, что пожинали лавры не только лидеры сборной, но и молодые, менее опытные спортсмены.

Мартин Дукурс провёл сравнительно стабильный сезон и поднялся на пьедестал после шести из восьми соревнований. В отличие от него пилот Оскар Киберманис в этом сезоне был нестабилен, но ему удалось "выстрелить" в важный момент и стать чемпионом Европы. В Пекине жду медалей от семей Шицсов, Апарйодов и Дукурсов.

Что-то заставляет думать, что бобслей на сей раз не порадует, но ошибаться - это в природе человека. Олимпиада-2014 в Сочи стала самой успешной в истории Латвии (5 медалей). Сложно будет превзойти или повторить это достижение, но нет ничего невозможного.

Гатис Крецерис, спортивный журналист TVNET

На днях мне позвонил спортивный журналист из Lietuvos Rytas, который интересовался шансами наших спортсменов на Олимпиаде. Именно в тот момент я по-настоящему задумался... Коллега из соседней страны отметил, что для литовцев большим достижением будет попадание кого-то из атлетов в десятку лучших - зимний спорт у них не на высоком уровне. Мы так не можем сказать.

Говоря о хоккейной сборной, хочется верить в попадание в шестёрку лучших, но должна сопутствовать удача. Четыре года назад в Пхёнчхане никто не ожидал серебра от сборной Германии, а немцы добились этого и были близки к золоту. В этом году ситуация похожа.

Да, Швеция, Финляндия, ОКР, Канада, Чехия, США и Швейцария мощные и без игроков НХЛ, но турнир короткий и даже один матч может многое решить. Не стоит забывать и о коронавирусе, который лезет со всех сторон.

Надежды связываю с нашими саночниками, которые провели лучший сезон на Кубке мира. Если не случится неприятностей, то медаль должна быть и в эстафете. Хотелось бы видеть медали на шее и у братьев Шицсов и, возможно, у кого-то из Сигулды.

Буду оптимистом и верю в возможности Мартина Дукурса. Если техника будет на уровне, то и Мартин будет на уровне. Под этим я подразумеваю медаль. Почему не золотая? Немцы наверняка поработали над ошибками, но Мартин неоднократно доказывал, что к важнейшим соревнованиям сезона он готов на сто процентов.

Победа на чемпионате Европы бобслейной четвёрки под управлением пилота Оскара Киберманиса позволяет небезосновательно надеяться, что латвийская команда способна побороться за место на пьедестале на пекинской трассе. Нужно сделать максимум при разбеге перед стартом, показать четыре стабильных заезда, и всё может быть...

Оскар Киберманис ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Мартиньш Клявениекс, спортивный журналист TVNET

Чувства перед Олимпийскими играми в Пекине двоякие. Даже разные. Да, мы наконец дождались главного зимнего спортивного форума четырёхлетия, будем болеть за латвийских и иностранных атлетов, будем наблюдать за рекордами и новыми достижениями. Но не покидает чувство, что всё это не по-настоящему. Пекин превратился в огромную спортивную тюремную камеру, покинуть которую можно лишь на тренировку или на соревнования.

Тесты на Covid-19 нужно сдавать ежедневно, в надежде на лучшее.

Ещё перед стартом Олимпиады многие фавориты из-за положительных тестов на Covid-19 даже не сели в самолёт в Китай. Скелетонист Мартин Дукурс не сможет соревноваться со многими лучшими в этом виде спорта - дома остались россияне Никита Трегубов и Владислав Семёнов, а также один из фаворитов Олимпиады немец Аксель Юнг.

Как бы то ни было, моё предчувствие подсказывает, что Мартин на этих Играх будет сильным как никогда. Его отец и тренер Дайнис в Пекин не поехал, но это не должно помешать достичь хорошего результата. Извиняюсь, не "хорошего", а "единственного", на который нацелен Мартин. Золото возможно, если получится "раскусить" трассу, которая всем даётся нелегко.

Точно не стоит забывать и о брате Мартина Томасе, который также не осуществил свои мечты об олимпийской медали. Настолько привычное четвёртое место уже "сидит в печёнках", поэтому и Томас может удивить.

Мой медальный прогноз: полный комплект! Золото у Мартина Дукурса, серебро у Андриса и Юриса Шицсов, бронза в эстафете у Кендии Апарйоде, Кристера Апарйодса и Шицсов.

И в конце про хоккейную сборную. Понятно, что игры этой команды будут притягивать нейтральных болельщиков, а также тех, кто не следит за спортом постоянно. Но и здесь чувства двоякие, как и об Играх в целом. Влияние Covid-19 слишком сильное.

Сборная Латвии перед самым вылетом в Китай осталась без двух основных защитников - Артура Кулды и Карлиса Чуксте. Да, это открыло возможность для дебютантов Роберта Мамчицса и Науриса Сейейса, но придётся обойтись без лучших на данной позиции.

Этот нарратив, что нужно справляться без лучших, является лейтмотивом предстоящих Игр, которые ещё толком и не начались (некоторые соревнования уже состоялись, но церемония открытия ещё впереди).

Александр Пилат, спортивный журналист RUS TVNET

- За кого будешь болеть на Олимпиаде?

- За Латвию.

- А потом? *народная мудрость

Пожалуй, не совру, если скажу, что большинство жителей Латвии на Олимпийских играх в Пекине будут следить за хоккеем. Как обычно, ожидания от нашей команды гораздо больше, чем реально могут нам предложить наши спортсмены. Вспомните, как на прошлогоднем домашнем чемпионате мира в первом же матче мы обыграли Канаду, а потом пошли возлагать цветы к канадскому посольству. Радовались так, будто стали чемпионами мира. Радость эта, правда, длилась недолго. Вскоре всё встало на свои места и радостные настроения сменились логичным вопросом - за кого болеть дальше?

Мой прогноз крайне непатриотичный. Нас ждёт провал. В лучшем случае одна победа на турнире. И то вряд ли.

Коллеги уже написали, что медалей стоит ждать только от саночников и скелетонистов. Мне здесь добавить нечего. Именно от них мы их и будем ждать. Лично я буду болеть за Мартина Дукурса, который брал серебро в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). Возможно, для 37-летнего спортсмена это последний шанс вернуться с Игр с золотой медалью.

А ещё я буду болеть за своего земляка Дениса Васильева, который на минувшем чемпионате Европы по фигурному катанию удивил всех и занял третье место. Повторить подобный результат в Пекине - задача нереальная, но я верю, что даугавпилчанин сможет побороться за попадание в топ-10. После 19-го места на Олимпиаде-2018 это будет несомненным успехом.