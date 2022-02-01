Суд вынес приговор хоккеисту "Локомотива", которого обвиняли в изнасиловании 12-летней девочки

Напомним, в декабре 2021 года Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Изнасилование произошло в 2011 году. Сначала Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое предусматривается наказание от 25 лет до пожизненного тюремного срока.

Судья принял во внимание возраст хоккеиста и давность преступления, оставив его без предварительного тюремного заключения. Также суд пошёл навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении.

1 февраля американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно, сообщает издание Detroit Free Press. Также сообщается, что если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить - до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников. Заседание по делу Буше прошло в закрытом режиме, судья не допустил журналистов.

Руководство клуба Хоккейной лиги Онтарио "Сарния Стинг" уже исключило американца из своего списка рекордсменов, где Буше значился как самый результативный снайпер по итогам сезона-2012/13, когда он забросил 62 шайбы в 68 матчах "регулярки".

Ярославский "Локомотив", за который выступает Буше, также выступил с заявлением. "Дело Рида Буше требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счёт, в настоящее время он пребывает в США", - говорится в сообщении на официальном сайте "Локомотива".