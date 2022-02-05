День #1 ⟩ Норвегия возглавила медальный зачёт. У россиян историческая медаль в биатлоне

Лыжные гонки, скиатлон (2х7,5 км), женщины

26-летняя Наталья Непряева завоевала первую награду российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Российская лыжница завоевала серебро в скиатлоне на 15 километров, уступив норвежке Терезе Йохауг (44.13,7). Непряева отстала от победительницы на 30,2 секунды. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер (+30,5).

Отметим, что латвийская лыжница Патриция Эйдука не была допущена до стартов из-за сомнительного теста на Covid-19.

Конькобежный спорт, 3000 м, женщины

Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 3000 м, преодолев дистанцию за 3.56,930. 29-летняя спортсменка на 0,77 секунды побила олимпийский рекорд немецкой спортсменки Клаудии Пехштайн, который был установлен 20 лет назад на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Второе место с отставанием 1,13 секунды заняла итальянка Франческа Лоллобриджида из Италии, а бронза досталась Изабель Вайдеман из Канады (+1,71).

Биатлон, смешанная эстафета, 4x6 км

Вторую золотую медаль Норвегия завоевала в смешанной эстафете 4х6 км, преодолев дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды. Серебро досталось сборной Франции (+0,9), а бронзовую медаль завоевала команда ОКР (+1,5) в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова. Это первая в истории медаль российской команды в данной дисциплине.

Прыжки с трамплина, женщины, трамплин HS-109

Словенская спортсменка Урша Богатай стала олимпийской чемпионкой в прыжках на лыжах с трамплина. В финале женских соревнований она выдала попытки на 108 и 100 метров, что обеспечило ей победную сумму в 239 баллов. Серебро досталось немке Катарине Альтхаус (236,8 баллов). Третьей стала ещё одна представительница Словении Ника Крижнар (232,0).

Фристайл, мужчины, могул

Шведский фристайлист Вальтер Вальберг с результатом 83,23 балла завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу. Серебро взял канадец Микаэль Кингсбери (82,18), а японец Икума Хорисима замкнул тройку призёров (81,48).

Шорт-трек, смешанная эстафета

Сборная Китая по шорт-треку выиграла смешанную эстафету, оставив позади Италию и Венгрию. Отметим, что команда ОКР была дисквалифицирована в полуфинале за блокировку. Также дисквалификацию получили американские спортсмены.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 2-0-0 (2) Словения – 1-0-1 (2) Китай – 1-0-0 (1) Нидерланды – 1-0-0 (1) Швеция – 1-0-0 (1) Италия – 0-2-0 (2) Команда ОКР – 0-1-1 (2) Канада – 0-1-1 (2) Германия – 0-1-0 (1) Франция – 0-1-0 (1) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России