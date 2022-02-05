Официально: КХЛ приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте опубликовала заявление о принятии решения не проводить оставшееся игры регулярного чемпионата.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте опубликовала заявление о принятии решения не проводить оставшееся игры регулярного чемпионата.
"Чтобы плей-офф состоялся максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков с учётом текущей ситуации с пандемией, лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", - цитирует официальный сайт лиги президента КХЛ Алексея Морозова.
16 команд, которые прошли в плей-офф, определились по проценту побед. Это связано с тем, что клубы провели разное количество матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина планируется начать 1 марта.
Пары плей-офф Западной конференции:
Пары плей-офф Восточной конференции:
TVNET был первым латвийским порталом, который на этой неделе написал о планах КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.
"Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона", - заявил Морозов.
Таким образом, рижское "Динамо" с 37 набранными очками в 45 матчах официально завершило выступления на последнем, 12-м месте Западной конференции.