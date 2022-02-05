Официально: КХЛ приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат

"Чтобы плей-офф состоялся максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков с учётом текущей ситуации с пандемией, лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", - цитирует официальный сайт лиги президента КХЛ Алексея Морозова.

16 команд, которые прошли в плей-офф, определились по проценту побед. Это связано с тем, что клубы провели разное количество матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина планируется начать 1 марта.

Пары плей-офф Западной конференции :

СКА - "Динамо" Минск

"Йокерит" - "Спартак"

ЦСКА - "Локомотив"

"Динамо" Москва - "Северсталь"

Пары плей-офф Восточной конференции :

"Металлург" - "Барыс"

"Трактор" - "Нефтехимик"

"Ак Барс" - "Авангард"

"Салават Юлаев" - "Сибирь"

TVNET был первым латвийским порталом, который на этой неделе написал о планах КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

"Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона", - заявил Морозов.