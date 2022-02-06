De Facto: почему экономика Латвии хуже, чем у соседей?

Но Covid тоже виноват. До того, как в мире были посажены все самолет, аэропорт "Рига" был убедительным лидером в странах Балтии по числу перевозок пассажиров. Теперь объем составляет примерно половину от допандемийного уровня.

"В течение последнего года мы видим, что в общей сумме три крупнейших аэропорта Литвы - Вильнюс, Клайпеда, Паланга - достигли уровня Риги, чего раньше не было. Это уже означает какое-то перераспределение рынка не в пользу Латвии", - заявил эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.

Он уверен, что и в авиации, и в сфере гостеприимства, и в других особо затронутых Covid-19 сферах на экономику Латвии значительно повлияли ограничения. "Наблюдения таковы, что люди из Латвии приезжают в соседние страны на закупаться, отдыхать, использовать различные услуги. Там условия более либеральны, чем у нас", – рассказывает Херманис.

Уже за первую Covid-волну в Латвии упало частное потребление, которое экономисты объясняли как общей осторожностью, так и скупой государственной поддержкой для домохозяйств. В свою очередь, в последние волны Covid-19, как показывают данные банковских платежных карт, жители Латвии тратили деньги за рубежом. Правда, падения в розничной торговле не остаются надолго - как только ограничения отменяются, объемы быстро обновляются. Но следы остались.

"Так убедительно сказать, что вот решение правительства и вот спад в экономике, трудно. В торговле - да. Там можно увидеть, что у нас эти ограничения были более длительными, тяжелыми, и на выходных, и этой осенью, а также весной год назад были более длительные и тяжелые ограничения", - сказал Аболиньш.

Но не во всех отраслях все было плохо. Сравнительно хорошо идут дела в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве, финансовом секторе, промышленности. Особенно стремительно вырос экспорт товаров, но его удельный вес в экономике не такой большой, как в Литве и Эстонии. "Это те самые надежные компоненты, особенно экспорт товаров, которые позволяют быстрее возвращаться, а у нас этои мощности меньше, чем у них, проще говоря", - считает Херманис.

С экспортом услуг в последние годы было хуже, даже не считая проблем в транспортном и финансовым секторах.

Несомненно, в долгосрочной перспективе Латвии не повезло так хорошо с привлечением иностранных инвестиций. Инвестиции растут, но в статистике можно видеть, что с 2015 года в Эстонии и Литве иностранные прямые инвестиции выросли на 70-80%, а в Латвии - пока лишь на 40%.

Причины этого можно найти в чистке финансового сектора, когда Латвии угрожало попадание в так называемый серый список, но, скорее всего, объяснение не является настолько простым.

"Конечно, больше всего на виду этот капитальный ремонт финансового сектора, который создал большую административную нагрузку для клиентов финансовых учреждений. Но и за более длительный срок многое другое было. Как ставка налога на рабочую силу в Латвии является более высокой, так и дороговизна энергии", - считает эксперт организации работодателей.

"Вице-председатель Совета иностранных инвесторов в Латвии Злата Элксниня-Зашчиринска считает, что капитальный ремонт больше касался инвестиций с востока, но это было предварительным условием для привлечения денег с Запада: "Я оцениваю капитальный ремонт как очень, очень положительный. Я бы хотел сказать, что если бы мы не сделали такого капитального ремонта, то для инвесторов Латвия была бы совсем не интересной".

Она считает, что на инвестиции в регион повлияли как Covid, так и геополитическая ситуация, а для того, чтобы выделиться среди соседних стран, Латвии не хватает четко определенных преимуществ и идентичности, которые иностранный бизнес мог бы ассоциировать с Латвией.