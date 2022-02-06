Вс, 6.02.2022
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Мартиньш, бывший полицейский
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De Facto: почему экономика Латвии хуже, чем у соседей?

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пандемия Covid-19 за последние два года бушевала и в государственной экономике. Треть стран в Европейском союзе не смогли полностью оправиться. Латвия находится среди тех государств, в которых рост народного хозяйства уже превышает докризисный уровень. Однако у Литвы и Эстонии это получилось еще успешнее, сообщает программа LTV De Facto.

Если посмотреть на внутренний валовой продукт в странах Балтии по кварталам с конца 2019 года, когда Covid еще не достиг Европы, то можно увидеть, что Литва и Эстония в яме 2020 года были не настолько глубоко, как Латвия, обе быстрее вернулись к темпу докризисного роста и смогли его удержать.

В Латвии рост ВВП с четвертого квартала 2019 года до третьего квартала 2021 года положительный - 1,7%. Но в Литве этот рост был вдвое быстрее - 4%, а в Эстонии - в три раза - 5,1%.

"Исторически у нас были периоды, когда то Эстония растет быстрее, то мы растем, то Литва. Страны прыгают друг перед другом, двигаются плюс-минус одинаково. Но сейчас на самом деле есть ощущение, что показателей, по которым мы отстаем, слишком много", - говорит экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

Причины, которые в последние годы негативно повлияли на экономику Латвии, частично связаны с Covid-кризисом и борьбой с ним, но есть и более древние болезни. Например, транспорт. Транзит грузов через порты Латвии упал еще до пандемии и продолжил падать. В Литве и Эстонии в то же время он упал несильно или даже возрос.

Но Covid тоже виноват. До того, как в мире были посажены все самолет, аэропорт "Рига" был убедительным лидером в странах Балтии по числу перевозок пассажиров. Теперь объем составляет примерно половину от допандемийного уровня.

"В течение последнего года мы видим, что в общей сумме три крупнейших аэропорта Литвы - Вильнюс, Клайпеда, Паланга - достигли уровня Риги, чего раньше не было. Это уже означает какое-то перераспределение рынка не в пользу Латвии", - заявил эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.

Он уверен, что и в авиации, и в сфере гостеприимства, и в других особо затронутых Covid-19 сферах на экономику Латвии значительно повлияли ограничения. "Наблюдения таковы, что люди из Латвии приезжают в соседние страны на закупаться, отдыхать, использовать различные услуги. Там условия более либеральны, чем у нас", – рассказывает Херманис.

Уже за первую Covid-волну в Латвии упало частное потребление, которое экономисты объясняли как общей осторожностью, так и скупой государственной поддержкой для домохозяйств. В свою очередь, в последние волны Covid-19, как показывают данные банковских платежных карт, жители Латвии тратили деньги за рубежом. Правда, падения в розничной торговле не остаются надолго - как только ограничения отменяются, объемы быстро обновляются. Но следы остались.

"Так убедительно сказать, что вот решение правительства и вот спад в экономике, трудно. В торговле - да. Там можно увидеть, что у нас эти ограничения были более длительными, тяжелыми, и на выходных, и этой осенью, а также весной год назад были более длительные и тяжелые ограничения", - сказал Аболиньш.

Но не во всех отраслях все было плохо. Сравнительно хорошо идут дела в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве, финансовом секторе, промышленности. Особенно стремительно вырос экспорт товаров, но его удельный вес в экономике не такой большой, как в Литве и Эстонии. "Это те самые надежные компоненты, особенно экспорт товаров, которые позволяют быстрее возвращаться, а у нас этои мощности меньше, чем у них, проще говоря", - считает Херманис.

С экспортом услуг в последние годы было хуже, даже не считая проблем в транспортном и финансовым секторах.

Несомненно, в долгосрочной перспективе Латвии не повезло так хорошо с привлечением иностранных инвестиций. Инвестиции растут, но в статистике можно видеть, что с 2015 года в Эстонии и Литве иностранные прямые инвестиции выросли на 70-80%, а в Латвии - пока лишь на 40%.

Причины этого можно найти в чистке финансового сектора, когда Латвии угрожало попадание в так называемый серый список, но, скорее всего, объяснение не является настолько простым.

"Конечно, больше всего на виду этот капитальный ремонт финансового сектора, который создал большую административную нагрузку для клиентов финансовых учреждений. Но и за более длительный срок многое другое было. Как ставка налога на рабочую силу в Латвии является более высокой, так и дороговизна энергии", - считает эксперт организации работодателей.

"Вице-председатель Совета иностранных инвесторов в Латвии Злата Элксниня-Зашчиринска считает, что капитальный ремонт больше касался инвестиций с востока, но это было предварительным условием для привлечения денег с Запада: "Я оцениваю капитальный ремонт как очень, очень положительный. Я бы хотел сказать, что если бы мы не сделали такого капитального ремонта, то для инвесторов Латвия была бы совсем не интересной".

Она считает, что на инвестиции в регион повлияли как Covid, так и геополитическая ситуация, а для того, чтобы выделиться среди соседних стран, Латвии не хватает четко определенных преимуществ и идентичности, которые иностранный бизнес мог бы ассоциировать с Латвией.

Экономист Citadele Аболиньш считает, что в целом на фоне растущей экономики у Эстонии и Литвы было больше позитивных историй, в то время как у Латвии больше неудач. "У нас была такая стратегическая неудача, или потеря ниши, связанная с моделью западно-восточного бизнеса, быть мостом как для грузовых, так и для финансовых потоков", – отмечает он.


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