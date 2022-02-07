День #3 ⟩ Триумф российских фигуристов и канадец, который победил рак и стал олимпийским чемпионом
В понедельник, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 9 комплектов медалей в семи видах спорта.
В понедельник, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 9 комплектов медалей в семи видах спорта.
Фигурное катание, командный турнир
Утро понедельника началось с досрочной победы российских фигуристов в командном турнире. Уже после 7 из 8 видов они стали недосягаемыми для соперников.
Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).
По итогам командного турнира россияне набрали 74 балла. Серебряные медали выиграли американские фигуристы - 65 очков. Бронзовыми призёрами стали японцы - 63 балла.
Горные лыжи, гигантский слалом, женщины
Шведская горнолыжница Сара Хектор завоевала золото зимней Олимпиады в гигантском слаломе. По итогам двух попыток 29-летняя Хектор выиграла, показав результат 1 минута 55,69 секунды. Второй стала итальянка Федерика Бриньоне (+0,28 секунды), третьей - швейцарка Лара Гут-Бехрами (+0,72).
Горные лыжи, скоростной спуск, мужчины
Соревнования в скоростном спуске должны были состояться 6 февраля, однако проведению старта помешали погодные условия, поэтому их перенесли на понедельник.
Победу в соревнованиях одержал швейцарский гонолыжник Бит Фойц, который показал результат 1 минута 42,69 секунды. Второе место занял француз Жоан Кларе (отставание 0,10 секунды), третье - Маттиас Майер из Австрии (+0,16).
Сноуборд, слоупстайл, мужчины
Сноубордист Максанс Парро принёс Канаде первое золото Олимпийских игр в Пекине. 27-летний спортсмен, который является серебряным призёром Игр-2018, показал результат 90,96 балла. Второе место занял Су Имин из Китая (88,70), а бронза досталась ещё одному канадцу Марку Макморрису (88,53).
Четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчахне канадец завоевал серебро в этой же дисциплине, а в декабре того же года у него диагностировали лимфому Ходжкина (злокачественное заболевание лимфоидной ткани). Семь месяцев спустя Парро в Instagram сообщил, что справился с онкологическим заболеванием.
Конькобежный спорт, 1500 м, женщины
Нидерландская конькобежка Ирен Вюст стала олимпийской чемпионкой, пробежав дистанцию 1500 метров за 1.53,28 - это новый олимпийский рекорд. Ирен Вюст - одна из самых титулованных конькобежек в мире. В коллекции 35-летней нидерландки теперь 12 медалей Олимпийских игр (6 из них золотые).
С 2017 года Ирен Вюст состоит в отношениях с Летицией де Йонг, которая также является конькобежкой.
Серебряным призёром Олимпиады в Пекине с отставанием 0,44 секунды стала японка Михо Такаги, а замкнула тройку другая нидерландка Антуанетта де Йонг (+1,54).
Биатлон, индивидуальная гонка, женщины
Немецкая биатлонистка Дениз Херрман стала победительницей женской индивидуальной гонки на 15 км. Она преодолела дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах. Для 33-летней биатлонистки это первая золотая медаль Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла бронзовую медаль в лыжных гонках (эстафета 4×5 км).
Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше, которая уступила Херрман 9,4 секунды и допустила один промах. Тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд, представляющая Норвегию. Она уступила победительнице 15,3 секунды, а также допустила два промаха.
Латвийская биатлонистка Байба Бендика отстала от победительницы на 6 минут 57,6 секунды, допустила шесть промахов и заняла 58-е место. На Играх-2018 в Пхёнчхане Бендика заняла 39-е место.
Шорт-трек, 500 м, женщины
Итальянка Арианна Фонтана с результатом 42,48 секунды выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м. Она принесла первую золотую медаль своей стране на Олимпиаде в Пекине. Второй результат показала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (42,55), а третье место - у канадки Ким Бутен (42,72).
Шорт-трек, 1000 м, мужчины
Представитель Венгрии Шандор Лю Шаоан пришёл первым в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров, но после финиша он получил предупреждение и штраф, что отбросило его на третье место. Вторым финишировал представитель Китая Цзывэй Жэнь, который, таким образом, завоевал золотую медаль. Серебро досталось другому китайцу Вэньлун Ли.
Прыжки с трамплина, смешанный командный турнир
Сборная Словении с результатом 1001,5 балла завоевала золотые медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Серебро досталось команде ОКР в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова (890,3). Бронзовые медали завоевали канадские прыгуны (844,6).
Отметим, что для россиян это первая в истории олимпийская медаль в прыжках на лыжах с трамплина. В СССР был всего один олимпийский чемпион и медалист - Владимир Белоусов, который завоевал золото Игр 1968 года в прыжках с большого трамплина.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
Во вторник, 8 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 10 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!