День #3 ⟩ Триумф российских фигуристов и канадец, который победил рак и стал олимпийским чемпионом

Сноуборд, слоупстайл, мужчины

Сноубордист Максанс Парро принёс Канаде первое золото Олимпийских игр в Пекине. 27-летний спортсмен, который является серебряным призёром Игр-2018, показал результат 90,96 балла. Второе место занял Су Имин из Китая (88,70), а бронза досталась ещё одному канадцу Марку Макморрису (88,53).

Четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчахне канадец завоевал серебро в этой же дисциплине, а в декабре того же года у него диагностировали лимфому Ходжкина (злокачественное заболевание лимфоидной ткани). Семь месяцев спустя Парро в Instagram сообщил, что справился с онкологическим заболеванием.

Конькобежный спорт, 1500 м, женщины

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст стала олимпийской чемпионкой, пробежав дистанцию 1500 метров за 1.53,28 - это новый олимпийский рекорд. Ирен Вюст - одна из самых титулованных конькобежек в мире. В коллекции 35-летней нидерландки теперь 12 медалей Олимпийских игр (6 из них золотые).

С 2017 года Ирен Вюст состоит в отношениях с Летицией де Йонг, которая также является конькобежкой.

Серебряным призёром Олимпиады в Пекине с отставанием 0,44 секунды стала японка Михо Такаги, а замкнула тройку другая нидерландка Антуанетта де Йонг (+1,54).

Биатлон, индивидуальная гонка, женщины

Немецкая биатлонистка Дениз Херрман стала победительницей женской индивидуальной гонки на 15 км. Она преодолела дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах. Для 33-летней биатлонистки это первая золотая медаль Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла бронзовую медаль в лыжных гонках (эстафета 4×5 км).

Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше, которая уступила Херрман 9,4 секунды и допустила один промах. Тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд, представляющая Норвегию. Она уступила победительнице 15,3 секунды, а также допустила два промаха.

Латвийская биатлонистка Байба Бендика отстала от победительницы на 6 минут 57,6 секунды, допустила шесть промахов и заняла 58-е место. На Играх-2018 в Пхёнчхане Бендика заняла 39-е место.

Шорт-трек, 500 м, женщины

Итальянка Арианна Фонтана с результатом 42,48 секунды выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м. Она принесла первую золотую медаль своей стране на Олимпиаде в Пекине. Второй результат показала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (42,55), а третье место - у канадки Ким Бутен (42,72).

Шорт-трек, 1000 м, мужчины

Представитель Венгрии Шандор Лю Шаоан пришёл первым в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров, но после финиша он получил предупреждение и штраф, что отбросило его на третье место. Вторым финишировал представитель Китая Цзывэй Жэнь, который, таким образом, завоевал золотую медаль. Серебро досталось другому китайцу Вэньлун Ли.

Прыжки с трамплина, смешанный командный турнир

Сборная Словении с результатом 1001,5 балла завоевала золотые медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Серебро досталось команде ОКР в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова (890,3). Бронзовые медали завоевали канадские прыгуны (844,6).

Отметим, что для россиян это первая в истории олимпийская медаль в прыжках на лыжах с трамплина. В СССР был всего один олимпийский чемпион и медалист - Владимир Белоусов, который завоевал золото Игр 1968 года в прыжках с большого трамплина.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Швеция – 3-0-0 (3) Команда ОКР – 2-3-2 (7) Нидерланды – 2-2-1 (5) Китай – 2-2-0 (4) Германия – 2-1-0 (3) Норвегия – 2-0-2 (4) Словения – 2-0-1 (3) Италия – 1-3-1 (5) Канада – 1-1-4 (6) Япония – 1-1-2 (4) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России