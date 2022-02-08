День #4 ⟩ Виктор Уайлд завоевал медаль и объявил о завершении карьеры
Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 10 комплектов медалей в восьми видах спорта.
Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 10 комплектов медалей в восьми видах спорта.
Фристайл, биг-эйр, женщины
18-летняя Эйлин Гу завоевала первое в истории сборной Китая золото во фристайле. Китайская фристайлистка с американскими корнями показала результат 188,25 балла. Второе место заняла француженка Тесс Ледё (187,50), третье - швейцарка Матильда Гремо (182,50).
На Эйлин Гу в Instagram подписано больше полумиллиона человек. Девушка не только профессионально занимается спортом, но и является моделью. Гу снимается для глянцевых журналов, сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья, а летом 2022 года она планирует поступить в Стэнфордский университет.
Горные лыжи, супергигант, мужчины
Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл золото Олимпийских игр в супергиганте, преодолев дистанцию за 1 минуту 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание - 0,04 секунды), третье - Александер Омодт Кильде из Норвегии (+0,42).
31-летний Майер завоевал золотую медаль на третьей Олимпиаде подряд. Ранее австриец выигрывал скоростной спуск в Сочи и супергигант в Пхёнчхане. Кроме того, на Играх в Пекине он завоевал бронзу в скоростном спуске.
Кёрлинг, микст
Итальянцы Стефанни Константини и Амоса Мозанера выиграли золото в соревнованиях по кёрлингу в миксте. В финале они победили представителей Норвегии Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена со счётом 8:5 (0:2, 2:0, 1:0, 3:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0).
В матче за третье место сборная Швеции в составе Альмиды де Валь и Оскара Эрикссона обыграла представителей Великобритании Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта со счётом 9:3 (0:1, 4:0, 3:0, 1:0, 1:0, 0:2).
Соревнования среди смешанных пар в кёрлинге представлены на Олимпийских играх только во второй раз.
Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала золото в параллельном гигантском слаломе. В финале она опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии. В противостоянии за бронзу словенка Глория Котник победила представительницу Нидерландов Мишель Деккер.
26-летняя Ледецка стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. В её активе золото Олимпиады-2018 в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, а также победа в супергиганте в горнолыжном спорте.
Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины
Австрийский сноубордист Беньямин Карл впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в параллельном гигантском слаломе. В финале он победил представителя Словении Тима Мастнака, опередив его на 0,82 секунды.
В заезде за бронзовую медаль российский сноубордист Виктор Уайлд победил итальянца Роланда Фишналлера. Это уже третья медаль Уайлда на Олимпийских играх. В Сочи-2014 он стал двукратным олимпийским чемпионом - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.
Завоевав бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе, Уайлд не сдержал эмоций и разрыдался. После этого 35-летний спортсмен объявил о завершении карьеры
"Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть", - приводит слова Уайлда "Матч ТВ".
Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе принёс своей стране первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. 29-летний спортсмен на дистанции 20 км показал результат 48 минут 47,4 секунды, допустив два промаха. Это его первая личная олимпийская медаль в карьере, в субботу он стал серебряным призёром в смешанной эстафете.
Серебряным призёром стал по итогам индивидуальной гонки стал представитель Беларуси Антон Смольский (отставание 14,8 секунды; 0 промахов). Это первая олимпийская медаль мужской сборной Беларуси по биатлону с 2010 года. Бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2).
Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины
Нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс завоевал золотую медаль в забеге на 1500 метров. 32-летний спортсмен финишировал с новым олимпийским рекордом - 1:43.21. Это третья олимпийская золотая медаль для Нёйса
Его соотечественник Томас Крол занял второе место, уступив победителю 0,34 секунды. Ким Мин Сок из Южной Кореи (+1,03) завоевал бронзу.
В забеге также принимал участие латвийский конькобежец Харальд Силов, который уступил лидеру 5,03 секунды и занял итоговое 24-е место.
Лыжные гонки, спринт, свободный стиль, женщины
Шведская лыжница Йонна Сундлинг заняла первое место в финале спринта свободным стилем на 1,5 км (3.09,68). Серебряным призёром стала её соотечественница Майя Дальквист (+2,88), а бронза досталась американке Джессике Диггингс (+3,16).
Лыжные гонки, спринт, свободный стиль, мужчины
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте вольным стилем, показав время 2 минуты 58,06 секунды. Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,26 секунды), а бронза досталась российскому лыжнику Александру Терентьеву. Он проиграл победителю 1,31 секунды.
Санный спорт, одиночки, женщины
Немка Натали Гайзенбергер по сумме четырёх попыток завоевала бронзовую медаль в женском одиночном санном спорте, став пятикратной олимпийской чемпионкой. Второе место заняла её соотечественница Анна Беррайтер, а бронза досталась россиянке Татьяне Ивановой.
Российские саночницы прежде никогда не завоёвывали медалей в санном спорте на Олимпийских играх.
Латвийская саночница Элиза Тирума по сумме четырёх попыток заняла 8-е место, Кендия Апарйоде стала 11-й, а Элина Иева Витола расположилась на 18-й строчке.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
В среду, 9 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 6 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!