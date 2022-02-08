День #4 ⟩ Виктор Уайлд завоевал медаль и объявил о завершении карьеры

В матче за третье место сборная Швеции в составе Альмиды де Валь и Оскара Эрикссона обыграла представителей Великобритании Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта со счётом 9:3 (0:1, 4:0, 3:0, 1:0, 1:0, 0:2).

Соревнования среди смешанных пар в кёрлинге представлены на Олимпийских играх только во второй раз.

Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала золото в параллельном гигантском слаломе. В финале она опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии. В противостоянии за бронзу словенка Глория Котник победила представительницу Нидерландов Мишель Деккер.

26-летняя Ледецка стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. В её активе золото Олимпиады-2018 в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, а также победа в супергиганте в горнолыжном спорте.

Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины

Австрийский сноубордист Беньямин Карл впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в параллельном гигантском слаломе. В финале он победил представителя Словении Тима Мастнака, опередив его на 0,82 секунды.

В заезде за бронзовую медаль российский сноубордист Виктор Уайлд победил итальянца Роланда Фишналлера. Это уже третья медаль Уайлда на Олимпийских играх. В Сочи-2014 он стал двукратным олимпийским чемпионом - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Завоевав бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе, Уайлд не сдержал эмоций и разрыдался. После этого 35-летний спортсмен объявил о завершении карьеры

"Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть", - приводит слова Уайлда "Матч ТВ".

Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе принёс своей стране первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. 29-летний спортсмен на дистанции 20 км показал результат 48 минут 47,4 секунды, допустив два промаха. Это его первая личная олимпийская медаль в карьере, в субботу он стал серебряным призёром в смешанной эстафете.

Серебряным призёром стал по итогам индивидуальной гонки стал представитель Беларуси Антон Смольский (отставание 14,8 секунды; 0 промахов). Это первая олимпийская медаль мужской сборной Беларуси по биатлону с 2010 года. Бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2).

Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины

Нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс завоевал золотую медаль в забеге на 1500 метров. 32-летний спортсмен финишировал с новым олимпийским рекордом - 1:43.21. Это третья олимпийская золотая медаль для Нёйса

Его соотечественник Томас Крол занял второе место, уступив победителю 0,34 секунды. Ким Мин Сок из Южной Кореи (+1,03) завоевал бронзу.

В забеге также принимал участие латвийский конькобежец Харальд Силов, который уступил лидеру 5,03 секунды и занял итоговое 24-е место.