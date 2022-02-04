Они растопят любой лёд. Главные красавицы Олимпийских игр в Пекине

Мэдисон Чок, фигурное катание (США)

Для 29-летней Мэдисон Чок это будет уже третья Олимпиада. В Пекин Чок и её возлюбленный Эван Бейтс приедут в ранге действующих чемпионов США в танцах на льду.

Хлоя Ким, сноуборд (США)

В 17 лет в Пхёнчхане она стала самой молодой сноубордисткой в истории, которой удалось выиграть медаль Игр, причём сразу золотую. Сейчас девушке 21 год и она полна решимости взять свою вторую золотую медаль.

Луна Хендрикс, фигурное катание (Бельгия)

В прошлом году на чемпионате мира в Стокгольме Луна неожиданно для всех стала 5-й, обойдя всех японок. Рассчитывать на высокое место в Пекине не приходится, так как все ожидают российский пьедестал. Тем не менее, потрепать нервы ученицам Тутберидзе она способна.

Келли Сильдару, фристайл (Эстония)

Келли - одна из главных надежд эстонской сборной на золото Олимпийских игр. А ещё вместе с лыжником Мартином Химмом они станут знаменосцами эстонской делегации на церемонии открытия. Не пропустите!

Юлия Канакина, скелетон (ОКР)

26-летняя Юлия Канакина в прошедшем сезоне была твёрдым вторым номером российской сборной, отдав лидерство Елене Никитиной. Оценить модельную внешность уроженки Красноярска на трассе будет сложно, поэтому предлагаем сделать это прямо сейчас.

Алексия Паганини, фигурное катание (Швейцария)

Для эффектной швейцарки эта Олимпиада станет второй в карьере. На международных соревнованиях девушке редко удаётся попасть в топ-20, хотя в Швейцарии у неё практически нет равных.

Ютта Лердам, конькобежный спорт (Нидерланды)

23-летняя нидерландка имеет в своём активе три золота чемпионатов мира и справедливо считается одной из главных фавориток Олимпиады в Пекине.

Анастасия Губанова, фигурное катание (Грузия)

Когда-то эта одиночница выступала под российским флагом, а сейчас представляет на соревнованиях Грузию. В Пекине мы увидим Анастасию как в командном, так и в личных турнирах.

Эйлин Гу, фристайл (Китай)