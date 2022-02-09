СМИ: Камилу Валиеву отстранят от Олимпиады и заберут медаль

Напомним, утром 9 февраля издание Inside the Games сообщило, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста из России.

В течение дня разные СМИ гадали, о ком именно из российских фигуристов идёт речь, но ближе к вечеру в разных источниках появилась информация о сомнительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

"Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, написал, что допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей. Подозрительную пробу спортсменка сдала в декабре.

По словам источников РБК, речь может идти о препарате под названием триметазидин, который используется в профилактике приступов стенокардии. Данный препарат запрещён с 2015 года.

По данным "Спорт-Экспресса", 15-летнюю Валиеву не допустят до личного турнира одиночниц, а команду Олимпийского комитета практически гарантированно лишат ранее завоёванных золотых медалей за победу в командном турнире на Олимпийских играх.

При этом российское издание утверждает, что окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр-2022 в Пекине. Так уже случалось ранее после Пхёнчхана-2018 с российским кёрлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина сообщила, что официального заявления по допинг-тесту Камилы Валиевой сегодня не будет. "Источником могут быть только официальные заявления, которых ждём. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине", - заявила Ермолина РИА Новости.