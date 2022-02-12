Бывший тренер Бриедиса: Из народного героя Майрис превратился в клоуна

Бриедис уже долгое время различными способами пытается вызвать на бой Пола, который на эти призывы особо не отозвался и драться с Бриедисом не заинтересован.

Латвийская звезда бокса останавливаться не собирается и сделает все возможное, чтобы встретиться с Полом в ринге.

Михайленко резко высказался по поводу попыток Бриедиса добиться боя с Полом, отметив, что это поступок, не достойный чемпиона. "Цирк уехал, клоуны остались. Из народного героя Майрис превратился в клоуна", - сказал журналу Privātā Dzīve бывший тренер Бриедиса Михайленко.

Он считает, что Бриедис опустился очень низко, если вызывает на бой блогера.

Бриедис - чемпион Международной федерации бокса (IBF) в первой тяжёлой весовой категории. В рейтинге BoxRec он занимает первое место в своём весовом дивизионе.

"То, что сейчас делает Майрис - одновременно смешно и грустно. Чемпион мира по боксу вызывает шоумена - это не серьёзно! Все прекрасно понимают, что главное, чего хочет Майрис - это деньги", - цитирует Privātā Dzīve высказывания кикбоксёра и боксера Заура Джавадова.

"Если ты - лицо своей страны, по моему мнению, так себя вести в интернете недопустимо".

Пол провёл в профессиональном боксе пять боёв, три из которых - в 2021 году. За три одержанные в прошлом году победы "ютубер" заработал примерно 40 миллионов долларов (около 35 миллионов евро), свидетельствуют подсчёты Forbes.

Ещё около пяти миллионов долларов Пол в прошлом году заработал на своём YouTube-канале, у которого 20,4 миллиона подписчиков. В свою очередь в Instagram у него 18,7 миллионов подписчиков.