День #9 ⟩ Четыре медали у россиян и смена лидера в общем зачёте

Горные лыжи, гигантский слалом, мужчины

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт принёс своей стране третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. 24-летний горнолыжник преодолел дистанцию за 2 минуты 9,35 секунды, опереди словенца Жана Краньеца (+0,19) и француза Матьё Февра (+1,34). Латвийский горнолыжник Микс Звейниекс по итогам двух попыток занял 26-е место (+13,28).

Лыжные гонки, эстафета, мужчины

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова уверенно победила в эстафете 4x10 км. Российские лыжники преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды, опередив норвежцев на 1 минуту 7 секунд. Третьими к финишу пришли лыжники сборной Франции, отстав от россиян на 1 минуту 16 секунд.

Биатлон, гонка преследования, женщины

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд уверенно победила в гонке преследования на 10 км. Она показала результат 34 минуты 46,9 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (отставание 1 минута 36,5 секунды; 3 промаха), а третьей финишировала норвежка Тириль Экхофф (+1.48,7; 3).

31-летняя Рёйселанд стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, ранее на Играх в Пекине норвежка завоевала золотые медали в смешанной эстафете и спринте. Всего на счету биатлонистки шесть олимпийских медалей и 11 побед на чемпионатах мира.

Латвийская биатлонистка Байба Бендика с шестью промахами заняла 48-е место, отстав от победительницы на 6 минут 25 секунд.

Биатлон, гонка преследования, мужчины

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе занял первое место в гонке преследования. 29-летний спортсмен показал на дистанции 12,5 км результат 39 минут 7,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал норвежец Тарьей Бё (отставание 28,6 секунды; 1 промах), а третьим стал российский биатлонист Эдуард Латыпов (35,3; 1), для которого это первая в карьере личная медаль Олимпийских игр. Ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призёром в смешанной эстафете.

Кентен Фийон-Майе на Играх в Пекине завоевал четвёртую медаль в четырёх гонках. Ранее француз стал серебряным призёром в смешанной эстафете и спринте, а также завоевал золото в индивидуальной гонке.

Шорт-трек, эстафета 3000 м, женщины

Нидерландские шорт-трекистки завоевали золото в эстафете на 3000 м. В финале они преодолели дистанцию за 4 минуты 3,4 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторыми стали представительницы Южной Кореи (+0,23). Призовую тройку замкнул Китай (+0,45).

Шорт-трек, 500 м, мужчины

Представитель Венгрии Лю Шаоан завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров, преодолев дистанцию за 40,338 секунды. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль, отстав от победителя на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа (+0,34). Латвийский шорт-трекист Роберт Крузбергс вышел в финал "В" и занял итоговое 8-е место.

Конькобежный спорт, 500 м, женщины

Американка Эрин Джексон победила в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 500 метров. Она преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Второй результат показала японка Михо Такаги, которая уступила победительнице 0,08 секунды. Бронзовую медаль завоевала россиянка Ангелина Голикова, которая проиграла Джексон 0,17 секунды.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 9-5-7 (21) Германия – 8-5-1 (14) США – 6-5-1 (12) Нидерланды – 6-4-2 (12) Швеция – 5-3-3 (11) Австрия – 4-6-4 (14) Команда ОКР – 4-5-8 (17) Китай – 4-3-2 (9) Швейцария – 3-0-5 (8) Франция – 2-6-2 (10) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России