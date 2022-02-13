Билан перенес омикрон-штамм и рассказал о побочках

Один из побочных симптомов, со слов Билана, это невысокая температура на протяжении всей болезни - 36,9-37 градусов

"Пришел второй отрицательный тест по крови!!! Я здоров [...] Голос в порядке. Даже лучше! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но как сказала Гузеева: "Я не виноват!", - написал он.

Ранее в прямом эфире Дима Билан подтвердил, что переболел коронавирусом. Да, он обращался к медикам, но опроверг слухи, что якобы был на ИВЛ. Билан объяснил, что перенес болезнь в начале февраля "достаточно тихо".