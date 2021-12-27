Билан признался в алкоголизме: "Я не могу остановиться, когда выпиваю"

Журналистка начала разговор с фразы, что она не будет задавать некоторые вопросы, потому что они неэтичные. Кроме того, Билану не придется врать, а ей - делать вид, что она этому верит.

"Многие думают, что я какой-то несчастный, потерянный человек, есть такие мнения, что у меня что-то не в порядке с личной жизнью, что у меня как-то все не складывается, я весь несчастный, записываю сторис - что было недавно, абсолютно пьяненький сидел. Ну, бывает, конечно, накрывает, но так я абсолютно-абсолютно упакованный человек, у меня есть все, в принципе. Весь спектр эмоций я испытываю точно", - сказал артист в начале интервью.

Билан говорит, что произошедшее делает его только сильнее и открывает некоторые грани: "Да, я выпиваю... Но мое лицо говорит, что я выпиваю немного... Я не могу остановиться, когда выпиваю... Я очень люблю одиночество".

В интервью артист признался, что врач диагностировал у него третью стадию алкоголизма. Он знает о своей проблеме и пытается ее решить. Дима отметил, что испытывает трудности с выпивкой около четырех лет. Злоупотребление алкоголем случается у него примерно раз в два месяца. Он не считает, что это часто.

В прямой эфир в таком состоянии он вышел впервые, но это ему понравилось. Дело в том, что в какое-то время люди стали его воспринимать неким ангелом. Ему захотелось это все перевернуть. Возможно, этим прямым эфиром в сторис он открыл для себя что-то новое.

Конечно, по словам Билана, причиной пьяных выходок является усталость. Дима не скрывает, что может выпить вина и от радости. Например, когда выпустит новый трек.