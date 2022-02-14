День #10 ⟩ Медаль для Беларуси и дебют монобоба на Олимпиаде

Фигурное катание, танцы на льду

Олимпийскими чемпионами в танцах на льду впервые в карьере стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд по сумме баллов за ритм-танец и произвольный танец (226,98).

Серебро досталось российским фигуристам Виктории Синициной и Никите Кацалапову. По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 220,51 балла (88,85 + 131,66). Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).

Бобслей, монобоб, женщины

Победительницей соревнований стала американка Кейли Хамфрис, которая по итогам четырёх попыток показала время 4 минуты 19,27 секунды. Серебро завоевала её соотечественница Элана Мейерс-Тэйлор (отставание - 1,54 секунды), бронзу - канадка Кристин де Брюн (+1,76).

36-летняя Хамфрис до 2019 года выступала за сборную Канады, но из-за конфликта с канадской федерацией она начала выступать за США. В её активе три золотые (2010, 2014, 2022) и одна бронзовая медаль (2018) Олимпийских игр в двойках. Кроме того, Хамфрис пять раз становилась чемпионкой мира, а в 2021 году она стала первой чемпионкой мира в дисциплине "монобоб".

Соревнования по монобобу были впервые представлены на Олимпиаде. Монобоб - это индивидуальная версия бобслея, предназначенная исключительно для женщин.

Фристайл, акробатика, женщины

В финале женских состязаний по лыжной акробатике олимпийской чемпионкой стала китаянка Сюй Мэнтао, которая набрала 108,61 балла. Серебряную медаль завоевала белорусская фристайлистка Анна Гуськова (107,95) - это вторая медаль сборной Беларуси на Играх в Пекине. Третье место заняла американка Мэган Ник (93,76).

Прыжки с трамплина, командный турнир, мужчины

Сборная Австрии по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала золотые медали в командном турнире. Олимпийскими чемпионами стали Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Хёрль, Мануэль Феттнер, которые набрали 942,7 балла. Серебро досталось команде Словении (934,4), а бронза - сборной Германии (922,9).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 9-5-7 (21) Германия – 8-5-2 (15) США – 7-6-3 (16) Нидерланды – 6-4-2 (12) Австрия – 5-6-4 (15) Швеция – 5-3-3 (11) Китай – 5-3-2 (10) Команда ОКР – 4-6-8 (18) Франция – 3-6-2 (11) Швейцария – 3-0-5 (8) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России