День #10 ⟩ Медаль для Беларуси и дебют монобоба на Олимпиаде
В понедельник, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 4 комплекта медалей в четырёх видах спорта.
В понедельник, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 4 комплекта медалей в четырёх видах спорта.
Фигурное катание, танцы на льду
Олимпийскими чемпионами в танцах на льду впервые в карьере стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд по сумме баллов за ритм-танец и произвольный танец (226,98).
Серебро досталось российским фигуристам Виктории Синициной и Никите Кацалапову. По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 220,51 балла (88,85 + 131,66). Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).
Бобслей, монобоб, женщины
Победительницей соревнований стала американка Кейли Хамфрис, которая по итогам четырёх попыток показала время 4 минуты 19,27 секунды. Серебро завоевала её соотечественница Элана Мейерс-Тэйлор (отставание - 1,54 секунды), бронзу - канадка Кристин де Брюн (+1,76).
36-летняя Хамфрис до 2019 года выступала за сборную Канады, но из-за конфликта с канадской федерацией она начала выступать за США. В её активе три золотые (2010, 2014, 2022) и одна бронзовая медаль (2018) Олимпийских игр в двойках. Кроме того, Хамфрис пять раз становилась чемпионкой мира, а в 2021 году она стала первой чемпионкой мира в дисциплине "монобоб".
Соревнования по монобобу были впервые представлены на Олимпиаде. Монобоб - это индивидуальная версия бобслея, предназначенная исключительно для женщин.
Фристайл, акробатика, женщины
В финале женских состязаний по лыжной акробатике олимпийской чемпионкой стала китаянка Сюй Мэнтао, которая набрала 108,61 балла. Серебряную медаль завоевала белорусская фристайлистка Анна Гуськова (107,95) - это вторая медаль сборной Беларуси на Играх в Пекине. Третье место заняла американка Мэган Ник (93,76).
Прыжки с трамплина, командный турнир, мужчины
Сборная Австрии по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала золотые медали в командном турнире. Олимпийскими чемпионами стали Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Хёрль, Мануэль Феттнер, которые набрали 942,7 балла. Серебро досталось команде Словении (934,4), а бронза - сборной Германии (922,9).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
Во вторник, 15 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 9 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!