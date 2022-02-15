День #11 ⟩ Полностью немецкий пьедестал и драма россиян в биатлоне

Эта медаль стала для Эстонии не только первой на Олимпиаде-2022, но и первой с 2010 года, когда на Играх в Ванкувере лыжница Кристина Шмигун-Вяхи завоевала серебро.

Горные лыжи, скоростной спуск, женщины

Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото зимней Олимпиады в скоростном спуске. 27-летняя спортсменка победила с результатом 1 минута 31,87 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжиа (+0,16), а третье - её соотечественница Надя Делаго (+0,57).

Биатлон, эстафета, мужчины

Норвежские биатлонисты Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен заняли первое место в эстафете 4х7,5 км. Они преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 50,2 секунды, использовав семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и уйдя на один штрафной круг.

Серебряные медали завоевали французские биатлонисты Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестьё и Кентен Фийон-Майе (отставание 27,4 секунды; 0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место (отставание от победителей на 45,3 секунды, два штрафных круга + 6 дополнительных патронов).

Стоит отметить, что на протяжении трёх этапов российская команда шла на первом месте, а на заключительный рубеж Латыпов пришёл с запасом в 59,3 секунды, однако на стрельбе из положения стоя он допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга, в то время как Кристиансен и Фийон-Майе избежали штрафных кругов.

Конькобежный спорт, командное преследование, женщины

Канадские конькобежки Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман завоевали золотые медали в командной гонке преследования. В финале их соперницами были японки Аяно Сато, Михо Такаги и Нана Такаги. Канадки преодолели дистанцию на 11,03 секунды быстрее и побили олимпийский рекорд, который теперь составляет 2.53,44.

В бронзовом финале победа досталась нидерландкам, которые преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее, чем российские конькобежки.

Конькобежный спорт, командное преследование, мужчины

Норвежские конькобежцы одержали победу в финале командной гонки преследования, преодолев дистанцию на 2,39 секунды быстрее российских спортсменов. Бронзовые медали завоевали конькобежцы из США, которые в сражении за третье место оказались сильнее Нидерландов.

Двоеборье, большой трамплин/10 км, мужчины

Норвежец Йорген Граабак выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с большого трамплина + гонка на 10 км). Серебряным призёром стал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро, а бронза досталась представителю Японии Акито Ватабе.

19-летний латвийский двоеборец Маркус Виноградов в прыжках с большого трамплина занял предпоследнее, 47-е место. В 10-километровой гонке он не смог финишировать.

Бобслей, двойки, мужчины

Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек. Экипаж Франческо Фридриха завоевал золотые медали с результатом 3 минуты 56,89 секунды. Второе место занял экипаж Йоханнеса Лохнера (+0,49), бронзовые медали завоевал экипаж Кристофа Хафера (1,69).

В соревнованиях принимали участие также латвийские бобслеисты - экипаж Оскара Киберманиса занял 9-е место, а экипаж Эмила Ципулиса расположился на 17-й строчке.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 12-7-7 (26) Германия – 9-6-3 (18) США – 7-6-4 (17) Австрия – 6-6-4 (16) Нидерланды – 6-4-3 (13) Китай – 6-4-2 (12) Швеция – 5-3-3 (11) Швейцария – 5-0-5 (10) Команда ОКР – 4-7-9 (20) Франция – 3-7-2 (12) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России