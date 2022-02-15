День #11 ⟩ Полностью немецкий пьедестал и драма россиян в биатлоне
Во вторник, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.
Во вторник, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.
Сноуборд, биг-эйр, женщины
Австрийская сноубордистка Анна Гассер стала двукратной олимпийской чемпионкой в биг-эйре. По сумме двух лучших попыток она показала результат 185,50 балла. Второе место заняла представительница Новой Зеландии - Зои Садовски-Синнотт (177,00), а бронза досталась японке Кокомо Мурасе (171,50).
30-летняя Гассер, которую называют "королевой биг-эйра", является олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира 2017 года в биг-эйре. Так как биг-эйр представлен на Играх лишь второй раз, австрийка остаётся единственной спортсменкой, которая побеждала в этой дисциплине на Олимпиадах.
Сноуборд, биг-эйр, мужчины
Китайский сноубордист Су Имин выиграл золото Игр в Пекине в дисциплине биг-эйр. По сумме двух лучших попыток он показал результат 182,50 балла. Вторым стал норвежец Монс Ройсланд (171,75), а третье место занял канадец Максанс Парро (170,25).
Для 17-летнего Су Имина это первые Олимпийские игры в карьере. Ранее на Играх в Пекине он завоевал серебряную награду в дисциплине "слоупстайл".
Фристайл, слоупстайл, женщины
Победительницей соревнований стала представительница Швейцарии Матильда Гремо, показавшая в трёх попытках лучший результат 86,56 балла. Серебро досталось представительнице Китая Эйлин Гу (86,23), а бронзовую медаль завоевала 19-летняя эстонка Келли Сильдару (82,06).
Эта медаль стала для Эстонии не только первой на Олимпиаде-2022, но и первой с 2010 года, когда на Играх в Ванкувере лыжница Кристина Шмигун-Вяхи завоевала серебро.
Горные лыжи, скоростной спуск, женщины
Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото зимней Олимпиады в скоростном спуске. 27-летняя спортсменка победила с результатом 1 минута 31,87 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжиа (+0,16), а третье - её соотечественница Надя Делаго (+0,57).
Биатлон, эстафета, мужчины
Норвежские биатлонисты Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен заняли первое место в эстафете 4х7,5 км. Они преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 50,2 секунды, использовав семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и уйдя на один штрафной круг.
Серебряные медали завоевали французские биатлонисты Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестьё и Кентен Фийон-Майе (отставание 27,4 секунды; 0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место (отставание от победителей на 45,3 секунды, два штрафных круга + 6 дополнительных патронов).
Стоит отметить, что на протяжении трёх этапов российская команда шла на первом месте, а на заключительный рубеж Латыпов пришёл с запасом в 59,3 секунды, однако на стрельбе из положения стоя он допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга, в то время как Кристиансен и Фийон-Майе избежали штрафных кругов.
Конькобежный спорт, командное преследование, женщины
Канадские конькобежки Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман завоевали золотые медали в командной гонке преследования. В финале их соперницами были японки Аяно Сато, Михо Такаги и Нана Такаги. Канадки преодолели дистанцию на 11,03 секунды быстрее и побили олимпийский рекорд, который теперь составляет 2.53,44.
В бронзовом финале победа досталась нидерландкам, которые преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее, чем российские конькобежки.
Конькобежный спорт, командное преследование, мужчины
Норвежские конькобежцы одержали победу в финале командной гонки преследования, преодолев дистанцию на 2,39 секунды быстрее российских спортсменов. Бронзовые медали завоевали конькобежцы из США, которые в сражении за третье место оказались сильнее Нидерландов.
Двоеборье, большой трамплин/10 км, мужчины
Норвежец Йорген Граабак выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с большого трамплина + гонка на 10 км). Серебряным призёром стал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро, а бронза досталась представителю Японии Акито Ватабе.
19-летний латвийский двоеборец Маркус Виноградов в прыжках с большого трамплина занял предпоследнее, 47-е место. В 10-километровой гонке он не смог финишировать.
Бобслей, двойки, мужчины
Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек. Экипаж Франческо Фридриха завоевал золотые медали с результатом 3 минуты 56,89 секунды. Второе место занял экипаж Йоханнеса Лохнера (+0,49), бронзовые медали завоевал экипаж Кристофа Хафера (1,69).
В соревнованиях принимали участие также латвийские бобслеисты - экипаж Оскара Киберманиса занял 9-е место, а экипаж Эмила Ципулиса расположился на 17-й строчке.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
В среду, 16 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 7 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!