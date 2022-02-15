Дарзиньш и Даугавиньш объявили о завершении карьеры в сборной

33-летний Даугавиньш в составе сборной Латвии принял участие в 12 матчах на трёх Олимпийских играх (2010, 2014, 2022). Нападающий ни на одной из Олимпиад не смог забросить шайбу, но отдал две результативные передачи. Даугавиньш также принял участие в 10 чемпионатах мира, где провёл 61 матч, забил 16 голов и отдал 18 результативных передач.

"Жаль, что мой последний матч получился таким. Сложное решение, но нужно давать шанс молодым игрокам. Нужно также думать об игре в клубе, потому что объединять это всё довольно сложно. Это решение не было принято на эмоциях", - сказал Даугавиньш в интервью Латвийскому телевидению (LTV).

Даугавиньш также выразил сожаление, что не удалось обыграть Данию и в 1/4 финала сыграть против россиян. "Очень хотелось сыграть с Россией. Это мой последний турнир за сборную Латвии. Проверить, как мы можем бороться с чемпионами. Этого соперника мы, наверное, лучше всего знаем. Мы ведь все вместе играем в КХЛ", - передаёт слова Даугавиньша "Чемпионат".

37-летний Лаурис Дарзиньш также в составе сборной Латвии принял участие в трёх Олимпийских играх (2010, 2014, 2022). В 12 матчах нападающий забросил шесть шайб (рекорд сборной на Олимпиадах) и отдал четыре голевые передачи. Кроме того, Дарзиньш принял участие в 10 чемпионатах мира - 62 матча, 24 гола, 16 результативных передач.

"Это была моя последняя игра за сборную Латвии. Ещё вчера я шёл спать с мыслью, что ещё будет несколько матчей, но сейчас пришёл конец", - сказал Дарзиньш.