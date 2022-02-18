День #14 ⟩ Йоханнес Бё - великий! Норвежец взял четыре золота в Пекине

Фристайл, хаф-пайп, женщины

Китайская фристайлистка Эйлин Гу завоевала золотую медаль в дисциплине хафпайп. В лучшей из своих трёх попыток она показала результат 95,25 балла. Серебро завоевала представительница Канады Кэсси Шарп - 90,75 балла. Бронза у её соотечественницы Рэйчел Каркер - 87,75 балла.

Отметим, что 20-летняя эстонка Келли Сильдару в финале набрала 87 баллов и заняла четвёртое место. До бронзы ей не хватило 0,75 балла.

Для 18-летней Эйлин Гу это третья медаль на Играх в Пекине. Ранее она стала первой олимпийской чемпионкой из Китая в дисциплине "биг-эйр" и завоевала серебряную медаль в слоупстайле. Эйлин Гу стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.

Фристайл, ски-кросс, мужчины

Швейцарский фристайлист Райан Режес стал олимпийским чемпионом в ски-кроссе. В финальном заезде он победил своего соотечественника Алекса Фива. Третьим финишировал российский спортсмен Сергей Ридзик. В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане в ски-кроссе он также стал бронзовым призёром.

Кёрлинг, мужчины, матч за бронзу

В матче за третье место мужская сборная Канады по кёрлингу со счётом 8:5 обыграла команду США. Для канадской сборной это первая бронзовая медаль в истории Олимпийских игр. Ранее они завоёвывали три золотые (2006, 2010 и 2014) и две серебряные (1998, 2002) награды.

В финале олимпийского турнира встретятся команды Швеции и Великобритании, матч пройдёт 19 февраля, начало - в 8:05 по латвийскому времени.

Биатлон, масс-старт, женщины

25-летняя французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в масс-старте. Она преодолела дистанцию в 12,5 км с результатом 40 минут и 18 секунд, допустив четыре промаха на огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф (отставание 15,3 секунды; 4 промаха), бронзовым призёром стала её соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн (+34,9; 4).

Биатлон, масс-старт, мужчины

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в масс-старте. Он прошёл дистанцию за 38 минут и 14,4 секунды, допустив четыре промаха. Вторым к финишу пришёл швед Мартин Понсилуома (отставание 40,3 секунды; 2 промаха), третьим - норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+1.12,5; 3).

28-летний Йоханнес Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом. Ранее норвежец на Олимпиаде в Пекине брал золото в спринте, эстафете и смешанной эстафете. Кроме того, на Играх 2018 года в Пхёнчхане он стал лучшим в индивидуальной гонке.

Таким образом, Бё сравнялся по количеству золотых олимпийских медалей с французом Мартеном Фуркадом. Больше только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8).

Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины

Нидерландский конькобежец Томас Крол завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров. Он показал результат 1 минута 7,92 секунды. Второе место занял канадец Лоран Дюбрёй (отставание 0,40 секунды), третье - норвежец Ховар Лорентсен (+0,56).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Норвегия – 15-8-11 (34) Германия – 10-7-5 (22) США – 8-8-5 (21) Китай – 8-4-2 (14) Нидерланды – 7-5-4 (16) Швеция – 7-5-4 (16) Швейцария – 7-2-5 (14) Австрия – 6-7-4 (17) Команда ОКР – 5-9-13 (27) Франция – 5-7-2 (14) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России