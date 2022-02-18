Почему Telegram не удаляет "слитые" интимные фотографии? Расследование Би-би-си

Сара не одинока. После нескольких месяцев изучения контента и методов работы Telegram журналисты Би-би-си обнаружили многочисленные группы и каналы, участники которых обмениваются тысячами тайно снятых или украденных изображений женщин, как минимум в 20 странах. И не похоже, что платформа как-то занимается решением этой проблемы.

За тысячи километров от Кубы, где живет Сара, другая женщина, Нигар, столкнулась с такой же проблемой.

Нигар из Азербайджана говорит, что ее вынудили уехать из страны ФОТО: BBC

Нигар родом из Азербайджана, но она была вынуждена покинуть родину. В 2021 году видео ее секса с мужем сначала отправили ее семье, а затем разместили в группе Telegram.

"Моя мама расплакалась и сказала мне: "Мне прислали видео", - говорит Нигар. "Я была опустошена, абсолютно опустошена".

Видео было опубликовано в группе с 40 тыс. участников. На кадрах лицо теперь уже бывшего мужа Нигар размыто, и его не узнать, а вот ее лицо видно отчетливо.

Она считает, что ее бывший муж тайно снял их секс, чтобы шантажировать ее брата, известного критика президента Азербайджана. Она говорит, что ее мать предупредили о том, что видео будет опубликовано в Telegram, если ее брат не прекратит свою деятельность.

"Люди смотрят на тебя, как будто ты позорное ничтожество. Кого волнует, что я была замужем?" - говорит Нигар.

Нигар рассказывает, что разговаривала со своим бывшим мужем по поводу видео, и он отрицал, что это его рук дело. Би-би-си пыталась получить у него комментарий, но он не ответил на запрос.

Сейчас Нигар старается пережить то, что с ней случилось. "Я все еще не в порядке. Я хожу к терапевтам два раза в неделю, и они говорят, что прогресса нет. Они спрашивают, могу ли я забыть об этом, и я говорю, что нет", - рассказывает она.

Би-би-си отправила фотографии Нигар и Сары модераторам в Telegram, но платформа не ответила. Случаи этих женщин далеко не уникальны.

В ходе расследования Би-би-си обнаружила 18 каналов и 24 группы Telegram в разных странах, от России до Бразилии, от Кении до Малайзии. Общее количество подписчиков этих групп составляет почти два миллиона человек.

"Только юные девочки". Скриншот канала в Telegram ФОТО: BBC

Вместе с откровенными фотографиями в этих группах публикуются личные данные женщин, например, их домашние адреса или номера телефонов родителей.

Журналисты Би-би-си были свидетелями того, как администраторы групп просили своих подписчиков отправлять интимные изображения бывших партнеров, коллег или однокурсниц в автоматизированную учетную запись, чтобы их можно было опубликовать, не раскрывая личность отправителя.

Telegram заявляет, что у него более полумиллиарда активных пользователей по всему миру - это больше, чем у "Твиттера" - и многих привлекает то, что платформа называет своим приоритетом конфиденциальность.