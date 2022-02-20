День #16 ⟩ Олимпиада закончилась. Итоговый медальный зачёт

Горные лыжи, параллельный слалом, смешанные команды

Сборная Австрии выиграла золото Олимпиады-2022 в смешанных командных соревнованиях по горнолыжному спорту. В финале австрийцы победили Германию. Бронза досталась Норвегии.

Кёрлинг, женщины

Женская сборная Великобритании по кёрлингу в составе Ив Мюрхед, Хейли Дафф, Дженнифер Доддс, Вики Райт и Мили Смит со счётом 10:3 обыграла команду Японии в финальном матче олимпийского турнира. Это первая золотая медаль Великобритании на Олимпийских играх в Пекине. Ранее в матче за третье место сборная Швеции со счетом 9:7 обыграла команду Швейцарии.

Сборная Великобритании во второй раз выиграла олимпийский турнир по кёрлингу. Впервые это произошло в 2002 году.

Бобслей, четвёрки, мужчины

Немецкий экипаж бобслеиста Франческо Фридриха одержал победу в соревнованиях четвёрок. По итогам четырёх заездов победители показали результат 3 минуты 54,30 секунды. Второе место занял экипаж немца Йоханнеса Лохнера (+0,37 секунды), на третьем месте расположился канадский экипаж Джастина Криппса (+0,79).

Латвийский экипаж Оскара Киберманиса занял пятое место, уступив победителю 0,97 секунды.

Лыжные гонки, 30 км, свободный стиль, женщины

Норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла марафон на 30 км свободным стилем, преодолев дистанцию за 1 час 24 минуты 54 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс (отставание - 1 минута 43,3 секунды), третьей стала финка Кертту Нисканен (+2.33,3).

Латвийская лыжница Патриция Эйдука финишировала 32-й, уступив победительнице 8 минут 57,2 секунды. Биатлонистка Байба Бендика стала 31-й (отставание - 8 минут 43,8).

33-летняя Йохауг завоевала третью золотую медаль на Играх в Пекине. Ранее спортсменка победила в скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 10 км. Также Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете и 14-кратной чемпионкой мира. Ранее норвежка заявила, что марафон на 30 км станет её последней гонкой на Олимпиадах.

Хоккей, мужчины, финал

Сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпийские игры. В решающем матче финны обыграли команду Олимпийского комитета России (ОКР) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Ранее в матче за бронзовые медали сборная Словакии одержала победу над командой Швеции - 4:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Таким образом, на зимних Олимпийских играх разыграли все комплекты медалей. Лидером итогового медального зачёта стала сборная Норвегии, которая завоевала в Пекине 15 золотых медалей - это рекорд по количеству наград высшей пробы у одной страны на зимних Олимпийских играх. На счету норвежской команды также 8 серебряных и 13 бронзовых медалей - всего 37 наград.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Пекине завоевали рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на зимних Играх. На счету россиян 32 награды - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Предыдущий рекорд - 30 медалей на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Сборная Латвии на Олимпиаде в Пекине завоевала одну медаль. Латвийские саночники Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме завоевали бронзовые медали в командной эстафете.