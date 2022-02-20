Вс, 20.02.2022
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Язеп, житель Дагды
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Украина: ЛНР заявила о гибели гражданских, РФ и Беларусь продлевают учения, Путин и Макрон хотят саммита
Дополнено в 21:20

  • ЛНР заявила о гибели мирных жителей в результате
  • Заявления на российское гражданство подали почти миллион жителей Донбасса
  • Россия и Беларусь продлят совместные учения
  • Макрон и Путин хотят организовать саммит. Цель - "новая архитектура мира"
ФОТО: Reuters/ScanPix

Представители непризнанной Луганской народной республики заявили о том, что в результате "попытки атаки" со стороны Украины в ночь на 20 февраля погибли мирные жители, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС. Что известно о ситуации на востоке Украины? RUS TVNET собрал имеющуюся в распоряжении информацию.

Как сообщил представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные предприняли "попытку совершить атаку" в районе населенного пункта Пионерское.

Это привело к разрушению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения.

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В ЛНР уточнили, что погибли два мирных жителя.

Это первое заявление представителей ЛНР о гибели мирных жителей с момента обострения конфликта.

Независимых подтверждений информации о гибели людей пока нет.

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Украинская сторона о потерях среди своих военных в ночь на 20 февраля не сообщала.

Глава Следственного комитета  РФ поручил возбудить уголовные дела из-за сообщений о гибели мирных жителей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за предполагаемых атак украинских военных на позиции ЛНР и гибели мирных жителей, сообщает "Медуза" со ссылкой на СК.

Бастрыкин требует провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.

Делами займутся следователи Главного следственного управления РФ.

Макрон и Путин решили организовать саммит. Цель - новая архитектура мира и безопасности в Европе

Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры на тему Украины, разговор длился 1 час и 45 минут, передает "Медуза".

Как сообщает пресс-служба президента Франции, Макрон и Путин договорились усилить дипломатическую работу, конечной целью которой должен стать саммит для определения "новой архитектуры мира и безопасности в Европе". Также президенты договорились о возобновлении работы в нормандском формате.

В официальном сообщении на сайте Кремля про саммит ничего не сказано, зато указано, что Путин обвинил в обострении обстановки в Донбассе украинских силовиков, а также обвинил Киев в имитации переговоров.

После разговора с Путиным Макрон сразу позвонил Зеленскому. В этом разговоре главы государств также поддержали необходимость безотлагательного введения режима тишины в Донбассе и созыва трехсторонней контактной группы.

Заявления на российское гражданство подали почти миллион жителей Донбасса

Общее количество жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые подали заявления на получение российского гражданства, составляет 950 тысяч человек, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, пишет "Медуза". 

Жители ДНР и ЛНР могут получать российское гражданство в упрощенном порядке с 2019 года.

Уже сообщалось, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины.

Россия и Беларусь продлят совместные учения

Россия и Беларусь продлят совместные военные учения сил реагирования из-за обострения ситуации в Донбассе, пишет "Медуза" со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Как заявил глава министерства Виктор Хренин, в ходе проверки особое внимание будет уделяться этапам обороны, которые не были охвачены во время предыдущего этапа учений.

Совместные учения на территории Беларуси должны были продолжаться с 10 по 20 февраля.

Галерея: Эвакуация мирный жителей из Донецка

19 февраля главы самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР) подписали указы о всеобщей мобилизации. Украина и "народные республики" обвинили друг друга в обстрелах.


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