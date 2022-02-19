Мобилизация, жертвы обстрелов, взрыв на территории РФ: что происходит на востоке Украины?

В России в километре от границы с Украиной произошел взрыв
Украина и сепаратисты обвиняют друг друга в обстрелах
Lufthansa и Austrian Airlines отказались летать в Украину
Главы самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР) подписали указы о всеобщей мобилизации. Украина и "народные республики" обвинили друг друга в обстрелах. В Ростовской области РФ в километре от границы с Украиной произошел взрыв. Что известно о ситуации на востоке Украины? RUS TVNET собрал имеющуюся в распоряжении информацию.
Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы", - заявил он.
Мобилизация будет проведена на всей территории ДНР. Пушилин также приказал доставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов, отмечает "Донецкое агентство новостей".
Украина: в Донбассе погибли двое военных
Армия Украины сообщила о гибели двух военных при обстреле со стороны пророссийских сепаратистов в Донбассе, передает "Медуза". Также при этом четверо военнослужащих получили ранения.
Украинские военные также сообщили, что с начала субботы зафиксировали 70 нарушений режима прекращения огня (днем ранее - 66). Как сообщает штаб объединенных сил, под обстрел попали не менее 30 населенных пунктов.
Также днем в субботу под обстрел в зоне проведения операции объединенных сил попали группа депутатов Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" и представители зарубежных СМИ. О погибших или пострадавших при обстреле не сообщается.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин передал "Интерфаксу", что по состоянию на 16:00 по латвийскому времени украинские военные 39 раз открывали огонь по территории ДНР. Ранее сегодня же он утверждал, что украинские диверсанты стали причиной "ряда терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане" в регионе. Точное число погибших названо не было. Басурин также рассказал, что группа журналистов попала под обстрел в поселке Васильевка. О пострадавших в этом инциденте также ничего не известно.
В ЛНР сообщили, что с начала субботы украинские военные нарушили режим прекращения огня 17 раз. О погибших или раненых сообщено не было.
Более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию
Более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
По данным властей ДНР, из региона уже уехали более 6,6 тысячи человек. В ЛНР сообщили об отъезде 25 тысяч человек. В Ростовской области, по сообщениям властей, к утру субботы уже разместили 1692 человека из Донбасса.
У пункта пропуска со стороны ДНР растянулась пробка длиной 22 километра из автомобилей с желающими выехать в РФ, сообщает "Медуза".
Власти Ростовской области объявили режим ЧС из-за большого потока беженцев, передает ТАСС.
В ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе, в ДНР - о повреждении водопровода
В ночь на 19 февраля в поселке Малая Вергунка в черте Луганска после взрыва загорелась боковая ветка газопровода "Дружба", пишет "Медуза". Возгорание быстро потушили. Из-за случившегося без газа остались больница, котельная и три частных и два многоквартирных дома. Спустя 40 минут после первого взрыва в Луганске произошел еще один взрыв. О пострадавших не сообщается. В "Луганскгазе" сообщили, что причиной взрывов являются диверсии.
Украина не причастна к взрыву газопровода, заявил директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
В ДНР сообщили, что после обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, из-за этого без воды могут остаться более 40 городов и сел, где живет около 1,8 миллиона человек.
Галерея: Эвакуация жителей из Донецка
Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины. Позже в Донецке прогремел взрыв.
Несмотря на то, что в видео с призывом к эвакуации глава ДНР Денис Пушилин заявил, что записывает ролик 18 февраля, судя по метаданным, это видео было сделано еще в среду, 16 февраля, сообщили СМИ.
В России в километре от границы с Украиной произошел взрыв снаряда
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту попадания снаряда на территорию РФ уголовное дело.
Как передает "Медуза" со ссылкой на ТАСС, РИА Новости и "Интерфакс", снаряд разорвался в ночь на субботу, по данным источников - в Тарасовском районе Ростовской области. Взрыв произошел в 300 метрах от дома в станице Митякинской (25 км от Луганска). В результате взрыва никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Кто выпустил снаряд - неизвестно.
Также источники российских информационных агентств сообщили, что вблизи станицы Митякинской был найден 120-миллиметровый снаряд советских времен. Источники РИА Новости и ТАСС заявляют, что это боеприпас от системы залпового огня "Град". Официально эта информация не подтверждена.
Пограничное управление ФСБ России сообщило, что зафиксировало попадание двух боеприпасов. Оба снаряда попали на территорию Тарасовкого района в Ростовской области. Представитель СК сообщила, что дело расследуют "по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом".
Второй снаряд, как сообщает ФСБ, долетел до хутора Маноцкий в 25 километрах от Луганска и "разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения". Погибших или пострадавших при этом нет. Спецслужба также распространила видеозапись с разрушенной постройкой.
Станица Митякинская уже подвергалась обстрелам со стороны Украины. Летом 2014 года СМИ сообщали о снарядах, разорвавшихся в 300 метрах от станицы.
Авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines прекратили полеты в Украину
Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Киев и Одессу с 21 по 28 февраля, пишет AFP. На сайте компании сказано, что Lufthansa следит за ситуацией и примет решение о последующих рейсах позднее. Austrian Airlines сообщила о таком же решении с 20 по 28 февраля.
19 февраля власти Германии и Австралии призвали своих граждан покинуть территорию Украины из-за возможного вторжения России.
Ранее в феврале авиакомпания KLM из Нидерландов также прекратила полеты в Украину на фоне угрозы вторжения. Большинство погибших при крушении рейса MH-17 на востоке Украины были гражданами Нидерландов.