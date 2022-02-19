Мобилизация, жертвы обстрелов, взрыв на территории РФ: что происходит на востоке Украины?

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин передал "Интерфаксу", что по состоянию на 16:00 по латвийскому времени украинские военные 39 раз открывали огонь по территории ДНР. Ранее сегодня же он утверждал, что украинские диверсанты стали причиной "ряда терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане" в регионе. Точное число погибших названо не было. Басурин также рассказал, что группа журналистов попала под обстрел в поселке Васильевка. О пострадавших в этом инциденте также ничего не известно.

В ЛНР сообщили, что с начала субботы украинские военные нарушили режим прекращения огня 17 раз. О погибших или раненых сообщено не было.

Более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию

Более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

По данным властей ДНР, из региона уже уехали более 6,6 тысячи человек. В ЛНР сообщили об отъезде 25 тысяч человек. В Ростовской области, по сообщениям властей, к утру субботы уже разместили 1692 человека из Донбасса.

У пункта пропуска со стороны ДНР растянулась пробка длиной 22 километра из автомобилей с желающими выехать в РФ, сообщает "Медуза".

Власти Ростовской области объявили режим ЧС из-за большого потока беженцев, передает ТАСС.

Беженцы из Донецка прибыли в Ростов-на-Дону ФОТО: AP/Scanpix

В ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе, в ДНР - о повреждении водопровода

В ночь на 19 февраля в поселке Малая Вергунка в черте Луганска после взрыва загорелась боковая ветка газопровода "Дружба", пишет "Медуза". Возгорание быстро потушили. Из-за случившегося без газа остались больница, котельная и три частных и два многоквартирных дома. Спустя 40 минут после первого взрыва в Луганске произошел еще один взрыв. О пострадавших не сообщается. В "Луганскгазе" сообщили, что причиной взрывов являются диверсии.

Украина не причастна к взрыву газопровода, заявил директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

В ДНР сообщили, что после обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, из-за этого без воды могут остаться более 40 городов и сел, где живет около 1,8 миллиона человек.

Галерея: Эвакуация жителей из Донецка

Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины. Позже в Донецке прогремел взрыв.

Несмотря на то, что в видео с призывом к эвакуации глава ДНР Денис Пушилин заявил, что записывает ролик 18 февраля, судя по метаданным, это видео было сделано еще в среду, 16 февраля, сообщили СМИ.

В России в километре от границы с Украиной произошел взрыв снаряда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту попадания снаряда на территорию РФ уголовное дело.