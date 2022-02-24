Глава МВД отдаст распоряжение о проведении внеочередных учений по гражданской обороне

В интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 она отметила, что Запад един - происходящее недопустимо.

"Конечно, в 21-м веке это беспрецедентный случай, когда, несмотря на все международные договоры, международные права, происходит вторжение одного государства на суверенную территорию другого.

Мы знаем, что Россия уже ранее незаконно присоединила Крым, но сейчас это совершенно другой случай", - отметила политик.

По ее словам, правительство Латвии полностью едино по поводу того, что нужно как поддержать Украину, так и потребовать введения против России санкций в куда большем объеме, чем это было сделано.

"Важно помнить, что сейчас в Латвии военной угрозы нет. Но нам, конечно, нужно быть готовыми ко всем сценариям, в том числе и к различного вида гибридным атакам", - отметила Голубева.

Поэтому министр сегодня планирует отдать распоряжение о проведении внеочередных учений по гражданской обороне.