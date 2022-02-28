Савицкис рассказал о дальнейших планах "Динамо" и причинах выхода из КХЛ

Напомним, 27 февраля рижское "Динамо" объявило о выходе из КХЛ в ответ на агрессию России в Украине.

"Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компромиссных решениях. Но сейчас идёт война, гибнут люди, и в это время заниматься спортом, думать о нём - неправильно, поэтому приняли такое решение", - цитирует Савицкиса "Чемпионат".

По словам Савицкиса, это решение принято не навсегда и если ситуация стабилизируется и всё вернётся к нормальной жизни, то все спортивные организации пересмотрят свои решения.

Председатель совета директоров рижского "Динамо" также заявил, что сейчас клуб поставлен на паузу и пока не будет подавать заявку в латвийскую лигу. "Будем с большой надеждой ждать, чтобы стороны сели за стол переговоров", - сказал Савицкис.

Ранее от участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года отказался финский хоккейный клуб "Йокерит", который должен был сыграть с московским "Спартаком" в первом раунде Запада.

В интервью "Чемпионату" Савицкис также прокомментировал слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах.

"Как вы будете запрещать русским людям участвовать в соревнованиях, где они заявлены? Это что, теннисисту Медведеву, например, запретят играть? Не понимаю, это уже дискриминация по национальному признаку. Это уже ни в какие рамки не лезет. Мне кажется, надо понимать разницу между просто людьми и войной между государствами", - заявил функционер.