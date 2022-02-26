Бойкот! Известные спортсмены и команды отказываются от поездок в Россию

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не выступит на этапе Кубка мира в Тюмени (18-20 марта) из-за ситуации между Россией и Украиной. "У меня нет планов ехать в страну, которая вторгается в другое государство", - цитирует Клебо VG.

Не собирается в Россию и норвежская лыжница Терезе Йохауг. Менеджер спортсменки Йорн Эрнст заявил, что Йохауг не приедет в Тюмень, если Международная федерация лыжных гонок (FIS) не перенесёт соревнования оттуда в другую страну.

Федерация лыжных видов спорта Швеции заявила, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях в России - это касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс и по лыжной акробатике. Аналогичное решение приняли в сборной Финляндии, а затем и в норвежской лыжной ассоциации.

Вскоре после этого Международная федерация лыжных гонок (FIS) сообщила об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам, которые должны были пройти в России. Новое место проведения станет известно в ближайшее время.

Четырёхкратный чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель сообщил, что не будет участвовать в гонке в Сочи (23-25 сентября). "У меня такое мнение: я не должен туда ехать и не поеду. Неправильно гоняться в этой стране", - цитирует Феттеля The Race. Чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен считает, что проводить Гран-при России не следует.

На следующий день "Формула-1" выпустила официальное заявление, в котором объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.

Сборные Швеции и Финляндии по хоккею с мячом отказались от участия в чемпионате мира-2022, который пройдёт с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

Сборные Польши, Швеции и Чехии по футболу не поедут в Россию на стыковые матчи чемпионата мира-2022 из-за ситуации в Украине. Все три футбольные федерации выпустили совместное заявление, призвав ФИФА и УЕФА выбрать другое место для проведения матчей. Напомним, сборная России 24 марта должна сыграть с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Победитель этого противостояния сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

Литовский баскетбольный клуб "Жальгирис" отказался от поездки в Россию на матчи регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом", а таллиннский "Калев" официально покинул ряды участников Единой лиги ВТБ. "Из-за российской агрессии, которая привела к войне на Украине, мы прекратим наше выступление в Единой лиге ВТБ, так как не видим возможности продолжать после шагов, предпринятых Россией", - сообщает пресс-служба клуба.

УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Изначально финальный матч турнира должен был пройти 28 мая на "Газпром Арене".

Кроме того, было принято решение, что украинские и российские клубы, а также сборные этих стран будут играть свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях, то есть на территории других государств.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот", которая была его официальным перевозчиком. До этого "Манчестер Юнайтед" не полетел рейсом российской авиакомпании в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" (1:1).