Как упаковать полквартиры в одну сумку?

1. Многофункциональные и быстросохнущие вещи

Старайтесь брать с собой многофункциональные вещи. Например, шарф, который используется как одеяло, юбка, полотенце или как вздумается.

Выбирайте преимущественно те вещи, которым на то, чтобы высохнуть (в помещении!), нужно меньше суток, а в идеале - всего ночь. Дополнительный бонус: быстрее сохнут обычно нетяжелые вещи, а значит и сумка будет легче.

Старайтесь укладывать вещи так, чтобы было меньше времени для распаковки перед передислокацией на новое место. От вас зависит, станет ли ваша сумка помехой или подмогой.

2. Берите небольшую сумку

Чем больше сумка, тем больше все пытаются в нее запихнуть. И тем тяжелее она в итоге оказывается. Берите сумку с отделениями. В противном случае все оказывается в одной куче, смешивается. Это затрудняет поиск необходимого. Организовать пространство внутри сумки помогут карманы с эластичной сеткой, отделения на молнии и всякие внутренние перегородки.

3. Система для вещей

Придумайте собственную систему расположения вещей. Тогда вы будете четко знать, где и что находится. У каждой вещи будет свое постоянное место.

4. Сворачивайте одежду "рулонами"

Сворачивание одежды поможет сэкономить место. Это облегчает доступ к каждой конкретной вещи. Еще хорошо заворачивать и запихивать вещи друг в друга. Носки можно засунуть в обувь, хрупкие предметы - переложить плотной одеждой и т. п.

5. Жидкости и пакеты