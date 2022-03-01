Как упаковать полквартиры в одну сумку?
Опытные путешественники умеют упаковать в рюкзак почти всю квартиру. В Сети можно найти несколько советов, которые пригодятся, чтобы собрать сумку для поездки.
Опытные путешественники умеют упаковать в рюкзак почти всю квартиру. В Сети можно найти несколько советов, которые пригодятся, чтобы собрать сумку для поездки.
Старайтесь брать с собой многофункциональные вещи. Например, шарф, который используется как одеяло, юбка, полотенце или как вздумается.
Выбирайте преимущественно те вещи, которым на то, чтобы высохнуть (в помещении!), нужно меньше суток, а в идеале - всего ночь. Дополнительный бонус: быстрее сохнут обычно нетяжелые вещи, а значит и сумка будет легче.
Старайтесь укладывать вещи так, чтобы было меньше времени для распаковки перед передислокацией на новое место. От вас зависит, станет ли ваша сумка помехой или подмогой.
Чем больше сумка, тем больше все пытаются в нее запихнуть. И тем тяжелее она в итоге оказывается. Берите сумку с отделениями. В противном случае все оказывается в одной куче, смешивается. Это затрудняет поиск необходимого. Организовать пространство внутри сумки помогут карманы с эластичной сеткой, отделения на молнии и всякие внутренние перегородки.
Придумайте собственную систему расположения вещей. Тогда вы будете четко знать, где и что находится. У каждой вещи будет свое постоянное место.
Сворачивание одежды поможет сэкономить место. Это облегчает доступ к каждой конкретной вещи. Еще хорошо заворачивать и запихивать вещи друг в друга. Носки можно засунуть в обувь, хрупкие предметы - переложить плотной одеждой и т. п.
Поместите все пузырьки/бутылочки в небольшой закрывающийся пакетик (гриппер) или как минимум в полиэтиленовый пакет. Полиэтиленовые пакеты прекрасно подойдут не только для жидкостей, но и для грязного белья, влажных вещей и обуви. В грипперах удобно держать документы - так они не намокнут и не запачкаются. Если заготовить достаточно пакетов, то можно упаковать в них сухие вещи.