Чт, 24.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Как действовать, какими продуктами запастись и что положить в сумку для кризисной ситуации

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министерство обороны сегодня, 24 февраля, вновь призвало жителей ознакомиться с буклетом "72 часа". Публикуем главное из буклета на RUS TVNET. 

Скачать и ознакомиться с полным оригиналом на русском языке можно тут.

ПОЧЕМУ ТЕБЕ ВАЖНО ЭТО ЗНАТЬ?

Этот буклет поможет тебе и твоей семье своевременно подготовиться к тому, чтобы продержаться (выжить) в таких обстоятельствах как минимум первые 72 часа (3 суток); до тех пор, пока ответственные службы смогут возобновить свою деятельность и продолжат оказывать услуги и необходимую помощь. Лучший способ защитить себя и своих близких - это заранее подготовиться к любой экстремальной ситуации.

  1. Обсуди и договорись со своими близкими о плане действий.
  2. Подготовь запасы продуктов питания, воды и предметы первой необходимости как минимум на 3-7 дней.
  3. Собери сумку для чрезвычайных ситуаций.
  4. Запиши в блокнот или запомни номера мобильных телефонов своих родственников, соседей, друзей и других важных для тебя людей и предложи им сделать то же самое.

Регулярно обновляй практические знания, которые могли бы помочь тебе и твоим близким справиться с экстремальными обстоятельствами (первая помощь, источники питьевой воды, телефоны оперативных служб и т. д.)

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВЫЕ 72 ЧАСА?

1. Сохраняй спокойствие.

2. Постарайся получить достоверную информацию о случившемся. Включи радио, телевизор (Латвийское радио, LTV), отслеживай информацию в социальных сетях и на сайтах оперативных служб. Обратись в ближайшее государственное или муниципальное учреждение для получения информации.

3. Выполняй распоряжения оперативных служб.

4. Помогай своим близким.

5. Выясни, нуждаются ли в помощи соседи и люди, которые находятся рядом.

6. Принимай участие в качестве волонтера, оказывай поддержку. Также ты можешь оказать поддержку в первые дни своими знаниями и навыками, материально-техническими средствами и ресурсами, включая психологическую помощь пострадавшим, поддержку семьям, члены которых вовлечены в преодоление угрозы, и другим образом.

7. Если возможно, продолжай работать, особенно если ты работаешь в учреждении или на предприятии, которое предоставляет обществу критически важные услуги (электричество, связь, медицина и т. д.).

ВОДА И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Питьевая вода - важный элемент для выживания. Взрослый человек должен пить в среднем 3 литра воды в день (в жаркую погоду - 4 литра). В кризисной ситуации нарушение водоснабжения также может затруднить доступ к водопроводной воде и смыв воды в туалете. Приготовление пищи в случае кризиса может зависеть от наличия электричества, газа и воды, поэтому целесообразно хранить продукты питания, которые:

1) можно хранить при комнатной температуре;

2) имеют длительный срок хранения (по меньшей мере 6 месяцев);

3) могут быть приготовлены без большого количества воды и термообработки;

4) как можно более питательные, с высоким содержанием калорий.

ПОСЧИТАЙ: сколько литров питьевой воды тебе и твоим близким необходимо хранить дома, чтобы ее хватило как минимум на 3 дня (рекомендуется на неделю)!

ВЫЯСНИ: где поблизости доступны естественные источники питьевой воды (колодцы, родники) и как пользоваться таблетками для очистки воды.

КАКИМИ ПРОДУКТАМИ СЛЕДУЕТ ЗАПАСТИСЬ: консервы и консервированные продукты, корнеплоды, макаронные изделия, крупы, сухари, супы быстрого приготовления, мука, растительное масло, твердый сыр, кофе, чай, сахар, мед, варенье, орехи и т. д.

НЕ ЗАБУДЬ: запасы корма для животных.

СЛЕДИ: за сроком годности продуктовых запасов. Когда он приближается к завершению, используй их и пополняй запасы продуктов с длительным сроком хранения.

МЕДИКАМЕНТЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

Во время кризиса аптеки могут быть закрыты или может быть затруднена работа медицинских учреждений. Поэтому убедись, что в твоей домашней аптечке есть хотя бы один препарат из следующих групп медикаментов и следующие средства, рекомендованные Службой неотложной медицинской помощи:

1) анальгетики и средства, понижающие температуру;

2) лекарства от расстройства пищеварительной системы;

3) противоаллергенные препараты;

4) лекарства с седативным эффектом;

5) дезинфицирующие средства;

6) перевязочные материалы и ножницы (комплект пластырей, марлевые повязки, салфетки и т. д.);

7) ежедневно необходимые тебе медикаменты;

8) отражающее тепло одеяло для выживания и термометр.

ЧТО ТАКОЕ СУМКА ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЧТО В НЕЕ НУЖНО ПОЛОЖИТЬ?

Сумка для чрезвычайных ситуаций содержит предметы, которые понадобятся человеку или семье в случае эвакуации. Используй этот список и своевременно подготовь свою сумку.

ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

  • копии важных документов (паспорт или ID-карта, водительское удостоверение) в полиэтиленовой упаковке;
  • список важных номеров телефонов;
  • портативный радиоаппарат с запасными батареями;
  • небольшая сумма денег (в денежных купюрах по 5, 10 и 20 EUR).

ЕДА И ВОДА

  • продукты с длительным сроком хранения и высокой калорийностью, которые можно использовать без термической обработки;
  • многофункциональный складной нож, консервный нож, ложка, небьющаяся тарелка и чашка;
  • питьевая вода в пластиковых бутылках (на 3 дня);
  • плитка для сухого горючего;
  • фильтр для воды, дезинфицирующие таблетки.

ТЕПЛО И СВЕТ

  • запасное зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, внешний аккумулятор (power bank);
  • спички, зажигалки, свечи, фонарики, батарейки;
  • теплая одежда, запасное белье и удобная обувь;
  • спальный мешок или одеяло, походный коврик, желательно палатка.

ДРУГИЕ ВЕЩИ

  • скотч, нитки, иголки, ножницы, письменные принадлежности;
  • полотенце, туалетная бумага, одноразовые салфетки;
  • дезинфицирующее средство, средства гигиены;
  • ежедневно принимаемые медикаменты (копии рецептов);
  • аптечка первой помощи (см. выше);
  • запасные очки или контактные линзы.

Скачать и ознакомиться с полным оригиналом на русском языке можно тут.

Полное содержание буклета:

Действия в первые 72 часа:

  • Почему тебе важно это знать;
  • Оповещение и информирование населения о происходящем и дальнейших действиях;
  • Что делать в первые 72 часа.

Рекомендации по подготовке:

  • Вода;
  • Продукты питания;
  • Медикаменты;
  • Что такое сумка для чрезвычайных ситуаций и что в нее нужно положить?

Действия населения в случае войны:

  • Оперативные службы;
  • В случае военной угрозы;
  • Сопротивление;
  • Эвакуация;
  • Тест.

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