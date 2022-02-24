Как действовать, какими продуктами запастись и что положить в сумку для кризисной ситуации

1. Сохраняй спокойствие.

2. Постарайся получить достоверную информацию о случившемся. Включи радио, телевизор (Латвийское радио, LTV), отслеживай информацию в социальных сетях и на сайтах оперативных служб. Обратись в ближайшее государственное или муниципальное учреждение для получения информации.

3. Выполняй распоряжения оперативных служб.

4. Помогай своим близким.

5. Выясни, нуждаются ли в помощи соседи и люди, которые находятся рядом.

6. Принимай участие в качестве волонтера, оказывай поддержку. Также ты можешь оказать поддержку в первые дни своими знаниями и навыками, материально-техническими средствами и ресурсами, включая психологическую помощь пострадавшим, поддержку семьям, члены которых вовлечены в преодоление угрозы, и другим образом.

7. Если возможно, продолжай работать, особенно если ты работаешь в учреждении или на предприятии, которое предоставляет обществу критически важные услуги (электричество, связь, медицина и т. д.).

ВОДА И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Питьевая вода - важный элемент для выживания. Взрослый человек должен пить в среднем 3 литра воды в день (в жаркую погоду - 4 литра). В кризисной ситуации нарушение водоснабжения также может затруднить доступ к водопроводной воде и смыв воды в туалете. Приготовление пищи в случае кризиса может зависеть от наличия электричества, газа и воды, поэтому целесообразно хранить продукты питания, которые:

1) можно хранить при комнатной температуре;

2) имеют длительный срок хранения (по меньшей мере 6 месяцев);

3) могут быть приготовлены без большого количества воды и термообработки;

4) как можно более питательные, с высоким содержанием калорий.

ПОСЧИТАЙ: сколько литров питьевой воды тебе и твоим близким необходимо хранить дома, чтобы ее хватило как минимум на 3 дня (рекомендуется на неделю)!

ВЫЯСНИ: где поблизости доступны естественные источники питьевой воды (колодцы, родники) и как пользоваться таблетками для очистки воды.

КАКИМИ ПРОДУКТАМИ СЛЕДУЕТ ЗАПАСТИСЬ: консервы и консервированные продукты, корнеплоды, макаронные изделия, крупы, сухари, супы быстрого приготовления, мука, растительное масло, твердый сыр, кофе, чай, сахар, мед, варенье, орехи и т. д.

НЕ ЗАБУДЬ: запасы корма для животных. СЛЕДИ: за сроком годности продуктовых запасов. Когда он приближается к завершению, используй их и пополняй запасы продуктов с длительным сроком хранения.

МЕДИКАМЕНТЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

Во время кризиса аптеки могут быть закрыты или может быть затруднена работа медицинских учреждений. Поэтому убедись, что в твоей домашней аптечке есть хотя бы один препарат из следующих групп медикаментов и следующие средства, рекомендованные Службой неотложной медицинской помощи:

1) анальгетики и средства, понижающие температуру;

2) лекарства от расстройства пищеварительной системы;

3) противоаллергенные препараты;

4) лекарства с седативным эффектом;

5) дезинфицирующие средства;

6) перевязочные материалы и ножницы (комплект пластырей, марлевые повязки, салфетки и т. д.);

7) ежедневно необходимые тебе медикаменты;

8) отражающее тепло одеяло для выживания и термометр.

ЧТО ТАКОЕ СУМКА ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЧТО В НЕЕ НУЖНО ПОЛОЖИТЬ?