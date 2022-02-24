Как действовать, какими продуктами запастись и что положить в сумку для кризисной ситуации
Министерство обороны сегодня, 24 февраля, вновь призвало жителей ознакомиться с буклетом "72 часа". Публикуем главное из буклета на RUS TVNET.
Министерство обороны сегодня, 24 февраля, вновь призвало жителей ознакомиться с буклетом "72 часа". Публикуем главное из буклета на RUS TVNET.
Скачать и ознакомиться с полным оригиналом на русском языке можно тут.
ПОЧЕМУ ТЕБЕ ВАЖНО ЭТО ЗНАТЬ?
Этот буклет поможет тебе и твоей семье своевременно подготовиться к тому, чтобы продержаться (выжить) в таких обстоятельствах как минимум первые 72 часа (3 суток); до тех пор, пока ответственные службы смогут возобновить свою деятельность и продолжат оказывать услуги и необходимую помощь. Лучший способ защитить себя и своих близких - это заранее подготовиться к любой экстремальной ситуации.
Регулярно обновляй практические знания, которые могли бы помочь тебе и твоим близким справиться с экстремальными обстоятельствами (первая помощь, источники питьевой воды, телефоны оперативных служб и т. д.)
ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВЫЕ 72 ЧАСА?
1. Сохраняй спокойствие.
2. Постарайся получить достоверную информацию о случившемся. Включи радио, телевизор (Латвийское радио, LTV), отслеживай информацию в социальных сетях и на сайтах оперативных служб. Обратись в ближайшее государственное или муниципальное учреждение для получения информации.
3. Выполняй распоряжения оперативных служб.
4. Помогай своим близким.
5. Выясни, нуждаются ли в помощи соседи и люди, которые находятся рядом.
6. Принимай участие в качестве волонтера, оказывай поддержку. Также ты можешь оказать поддержку в первые дни своими знаниями и навыками, материально-техническими средствами и ресурсами, включая психологическую помощь пострадавшим, поддержку семьям, члены которых вовлечены в преодоление угрозы, и другим образом.
7. Если возможно, продолжай работать, особенно если ты работаешь в учреждении или на предприятии, которое предоставляет обществу критически важные услуги (электричество, связь, медицина и т. д.).
ВОДА И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Питьевая вода - важный элемент для выживания. Взрослый человек должен пить в среднем 3 литра воды в день (в жаркую погоду - 4 литра). В кризисной ситуации нарушение водоснабжения также может затруднить доступ к водопроводной воде и смыв воды в туалете. Приготовление пищи в случае кризиса может зависеть от наличия электричества, газа и воды, поэтому целесообразно хранить продукты питания, которые:
1) можно хранить при комнатной температуре;
2) имеют длительный срок хранения (по меньшей мере 6 месяцев);
3) могут быть приготовлены без большого количества воды и термообработки;
4) как можно более питательные, с высоким содержанием калорий.
ПОСЧИТАЙ: сколько литров питьевой воды тебе и твоим близким необходимо хранить дома, чтобы ее хватило как минимум на 3 дня (рекомендуется на неделю)!
ВЫЯСНИ: где поблизости доступны естественные источники питьевой воды (колодцы, родники) и как пользоваться таблетками для очистки воды.
КАКИМИ ПРОДУКТАМИ СЛЕДУЕТ ЗАПАСТИСЬ: консервы и консервированные продукты, корнеплоды, макаронные изделия, крупы, сухари, супы быстрого приготовления, мука, растительное масло, твердый сыр, кофе, чай, сахар, мед, варенье, орехи и т. д.
НЕ ЗАБУДЬ: запасы корма для животных.
СЛЕДИ: за сроком годности продуктовых запасов. Когда он приближается к завершению, используй их и пополняй запасы продуктов с длительным сроком хранения.
МЕДИКАМЕНТЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
Во время кризиса аптеки могут быть закрыты или может быть затруднена работа медицинских учреждений. Поэтому убедись, что в твоей домашней аптечке есть хотя бы один препарат из следующих групп медикаментов и следующие средства, рекомендованные Службой неотложной медицинской помощи:
1) анальгетики и средства, понижающие температуру;
2) лекарства от расстройства пищеварительной системы;
3) противоаллергенные препараты;
4) лекарства с седативным эффектом;
5) дезинфицирующие средства;
6) перевязочные материалы и ножницы (комплект пластырей, марлевые повязки, салфетки и т. д.);
7) ежедневно необходимые тебе медикаменты;
8) отражающее тепло одеяло для выживания и термометр.
ЧТО ТАКОЕ СУМКА ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЧТО В НЕЕ НУЖНО ПОЛОЖИТЬ?
Сумка для чрезвычайных ситуаций содержит предметы, которые понадобятся человеку или семье в случае эвакуации. Используй этот список и своевременно подготовь свою сумку.
ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
ЕДА И ВОДА
ТЕПЛО И СВЕТ
ДРУГИЕ ВЕЩИ
Скачать и ознакомиться с полным оригиналом на русском языке можно тут.
Действия в первые 72 часа:
Рекомендации по подготовке:
Действия населения в случае войны: